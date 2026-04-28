CCOO considera que el mercado de trabajo en la Región está "excesivamente estacionalizado"

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia considera que el mercado de trabajo en la Región de Murcia está "excesivamente estacionalizado" después de darse a conocer los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). "El empleo de las mujeres crece con menor intensidad que el masculino, está sujeto a más temporalidad y parcialidad, circunstancia que igualmente es extensible a las personas jóvenes", han destacado.

Para CCOO Región de Murcia es necesario incidir en la reducción de la estacionalidad del empleo regional, así como en la subida de los salarios medios y pactados, para aumentar la demanda interna, fortalecer la economía regional y seguir potenciando la creación de empleo estable y de calidad, según han informado desde el sindicato.

"Insistimos en la necesidad de reducir la jornada semanal a 37,5 horas por ley y que esta medida puede tener un impacto muy positivo en la creación de empleo y la condiciones laborales de la personas en Murcia", han apuntado.

Para CCOO de la Región de Murcia, los datos de la EPA demuestran que el empleo sigue teniendo músculo suficiente y que es necesaria más mano de obra para cubrir las vacantes que se producen en el mercado de trabajo en la región.

Por ello CCOO considera acertada la medida de la regularización de inmigrantes, y esta nueva entrada de personas al mundo del trabajo debe hacerse "con plenitud de derechos laborales para todos".

Por último, han indicado que los datos de empleo, ocupación y paro, "demuestran que es necesario también en esta región incrementar considerablemente los sueldos para que las vacantes que se producen en tantos nichos de trabajo se hagan también en las mejores condiciones salariales y laborales".