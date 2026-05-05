CCOO destaca que la creación de empleo en la Región de Murcia está "excesivamente estacionalizada"

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado este martes, tras conocerse los datos del paro del mes de abril, que la creación de empleo en la Región de Murcia, está "excesivamente estacionalizada. El sindicato ha señalado que la bajada del parto está relacionada con los contratos celebrados para la Semana Santa.

En este sentido, consideran prioritario para mejorar la cantidad y calidad del empleo que se mejore la competitividad a través de la innovación, mediante una mayor participación del sector Industrial en la economía regional. "La estructura productiva está muy orientada a sectores tradicionales de bajo valor añadido", han añadido.

CCOO ha reivindicado la "implicación real y efectiva del gobierno murciano para que se cumplan los acuerdos pactados en el marco de la Estrategia por el Empleo de Calidad y alcanzar niveles salariales y condiciones laborales que se acerquen a la media nacional".