CCOO destaca el descenso del paro pero alerta de la persistencia de la brecha de género y los bajos salarios

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha analizado los datos de empleo registrado en marzo y ha señalado que, aunque la serie histórica confirma un "paro estacional positivo", persisten la brecha de género y los bajos salarios.

En un comunicado, la organización sindical ha destacado que, como "regla general", se ha producido un incremento en los contratos, impulsado especialmente por el sector Servicios gracias a la campaña de Semana Santa.

El sindicato ha valorado de forma positiva la "mejora de la calidad y composición del empleo", fundamentada en el aumento de los contratos indefinidos frente a los temporales.

No obstante, CCOO ha advertido de que el comportamiento ha sido dispar en el resto de actividades, con cifras positivas generalizadas excepto en el grupo 'Sin Empleo Anterior', donde se ha registrado un ligero aumento de parados.

A pesar de la mejoría técnica, ha manifestado que la persistencia" de la brecha de género y los bajos salarios regionales, que "encabezan la lista de los más bajos de todo el territorio español", no permiten "hablar de satisfacción" en el escenario laboral.

En el plano de las previsiones, el sindicato ha alertado de que la continuidad de la guerra de Irán puede tener un "efecto negativo" en la creación de empleo en la Región.

Según CCOO, esta situación deriva del "sobrecoste de los carburantes y las materias primas", así como de una "escalada de precios al alza" que afecta "negativamente" al consumo.