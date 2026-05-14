CCOO Región de Murcia alerta de "escalada de precios" y pide subir los salarios ante el coste de la vivienda

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este jueves de que, pese a la moderación de la inflación en la Región de Murcia durante el mes de abril, los precios continúan en niveles "elevados" debido a la inestabilidad internacional en Oriente Medio.

El sindicato ha alertado de que el impacto en los carburantes podría derivar en una crisis inflacionaria similar a la ocurrida al inicio de la guerra de Ucrania.

En un análisis de la situación sociolaboral, la organización ha denunciado que la "creciente carestía de la vivienda" neutraliza las mejoras salariales obtenidas en la negociación colectiva, ya que, según ha precisado, el índice oficial del IPC no refleja de forma "fiel" el coste real de compras y alquileres que soportan las familias murcianas.

El sindicato ha subrayado que el conflicto en Oriente Medio amenaza con trasladar los costes de producción a los precios finales de consumo.

En el ámbito salarial, CCOO ha detallado que los datos de abril reflejan un incremento medio del 2,86% en la Región, cifra que afecta a 75.000 trabajadores amparados por 40 convenios colectivos. No obstante, el sindicato ha considerado esta subida insuficiente frente a unos beneficios empresariales que califica de "máximos históricos".

"Mientras los márgenes de las empresas siguen en niveles récord, la participación de los salarios en la riqueza sigue siendo baja", ha señalado el sindicato, que utiliza estos argumentos para justificar su exigencia de mayores incrementos retributivos y una reducción de la jornada laboral.

La organización ha puesto el foco en la exclusión del coste real de la vivienda en el cómputo oficial de la inflación. Así, sostiene que el aumento de los precios del sector inmobiliario "desborda la capacidad de pago" de los hogares y se "come" literalmente los aumentos pactados en los convenios, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo que no aparece en la estadística.