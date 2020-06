Celdrán pide que en la reforma del sistema de financiación se "quite la losa de la deuda de un sistema que tiene fallos"

CARTAGENA (MURCIA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha pedido durante su comparecencia ante la Comisión especial de Financiación Autonómica una reforma "urgente" del sistema de financiación autonómica. En la Asamblea Regional ha dicho que la reforma del sistema de financiación autonómica "debe acabar" con las "injustificadas diferencias" entre las comunidades autónomas y debe ponerse "fin a la garantía del status quo".

El consejero ha apuntado que la reforma del sistema financiero tiene que corregir también la "insuficiencia general que padece el sistema", algo que, ha dicho, genera un "problema real a las autonomías". A su juicio, el nuevo sistema tendría que "blindar la financiación del Estado del Bienestar" . Según ha manifestado, el Estado "debe garantizar que se tenga un sistema sostenible e incorporar la garantía de suficiencia dinámica".

Celdrán también ha señalado que hay que llegar a un "acuerdo complementario" al de la financiación "que comprenda la reestructuración de la deuda" y que el Gobierno nacional "quite la losa de la deuda creada por un sistema de financiación que ha demostrado tener fallos". El consejero ha recordado que de 2009 a 2019 se ha acumulado una deuda de 8221 millones de euros. Celdrán ha dicho que la Región tendría 454 millones menos de deuda que en 2008 "si el sistema fuera justo".

Durante su comparecencia ha insistido en que se ha "demandado insistentemente" la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que el modelo actual "nos llevó a pasar de ser la Región menos endeudada a ser la cuarta Región con mayor endeudamiento relativo al cierre de 2019".

"El sistema no es solo inequitativo porque el reparto no sea equitativo entre las comunidades autónomas, el sistema también es insuficiente", ha alertado indicando que el Gobierno regional pide "que el sistema sea justo en todo el territorio español, no queremos que haya trampas. Después de analizar diez años de funcionamiento, ha generado una inequidad entre las comunidades autónomas y eso hay que modificarlo". A su vez no entiende que en el Fondo de Compensación se le detraigan fondos a la Región de Murcia.

"Una Región que cada vez está con más deuda porque el Estado no es capaz de dotarnos de la financiación suficiente para ofrecer los servicios fundamentales, eso se debería compensar, pero el Fondo de Compensación funciona al contrario, de ese fondo se nos detraen fondos, eso es erróneo", ha añadido.

En su exposición, el consejero ha recordado que a mediados del mes de julio cumplirá 11 años el sistema actual de financiación autonómica. "Nos encontramos con un modelo que no cumple con los objetivos de suficiencia y que no proporciona los ingresos necesarios para hacer frente a los gastos de las comunidades autónomas y genera un déficit excesivo".

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Alfonso Martínez ha asegurado que su grupo respaldará un nuevo sistema de financiación siempre que se plantee "con objetividad y sin tintes partidistas". Ha pedido, refiriéndose al consejero, que "es necesario que seamos responsables con nuestra política fiscal, no podemos pedirle a los demás que nos den y nosotros estar bajando impuestos", ha dicho. A su vez ha puntualizado que el sistema de financiación autonómica se tenía que haber modificado el 1 de enero de 2014 "que era cuando vencía".

Desde Podemos Rafael Esteban considera que la Región "ha sido incapaz" de imponer sus criterios en el modelo de financiación, y opina que no será posible cerrar una negociación con el resto de comunidades debido a las asimetrías del sistema.

Francisco Carrera, de Vox, ha apuntado sobre la necesidad de llegar a "un acuerdo de mínimos que refuerce la capacidad de las comunidades de hacer frente a la crisis sanitaria y un fondo complementario de nivelación".

Por parte de Ciudadanos, Francisco Alvarez, ha pedido que se garantice la igualdad del sistema de financiación en toda España.

Finalmente, la 'popular' María Dolores Valcárcel ha sostenido la necesidad de proponer que la Región reciba los mismos recursos que el resto de regiones para hacer frente a los gastos de la sanidad, la educación y las políticas sociales.