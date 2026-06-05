Un centenar de pacientes de Valencia y Murcia asisten a las jornadas de puertas abiertas del Congreso Nacional SEOR

Pacientes y familiares después de la visita al espacio inmersivo 'Lo que nadie ve' que simula un servicio de radioterapia. - SEOR

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de asistentes entre pacientes, familiares, cuidadores y asociaciones de pacientes de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Murcia se han dado cita, en la tarde de ayer, en la jornada de puertas abiertas, en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), que se celebra en el Auditorio de la Diputación de Alicante con el lema 'Oncología de precisión al servicio del paciente'.

El doctor Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica presentó la 'Obra Social SEOR', una propuesta que a través de la Fundación SEOR tiene como finalidad canalizar la dimensión humana y solidaria de la oncología radioterápica, impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la información, el acompañamiento y la sensibilización social en torno al cáncer y sus tratamientos.

Serrano explicó las líneas de actuación de la Obra Social SEOR en las que acaban de poner en marcha un plan de captación de fondos a través de eventos benéficos, patrocinios y otras colaboraciones, con el único fin de que todo lo recaudado vaya destinado a las necesidades concretas de los pacientes oncológicos.

Entre las líneas de acción que se están poniendo en marcha se encuentra la financiación del tratamiento completo de Fisioterapia Oncológica durante un año a pacientes de la Asociación Española de Pacientes de Cabeza y Cuello (APC). Otras líneas de acción en las que ya se está trabajando son la Humanización de los Espacios hospitalarios de radioterapia, habilitar el Transporte diario para el Acceso a los Tratamientos en las unidades de radioterapia y Programas de Salud Bucodental gratuitos para pacientes en situación de vulnerabilidad mediante colaboraciones con entidades públicas y privadas.

El doctor defendió que la radioterapia debe ser entendida no solo como una tecnología de alta precisión, sino también como una herramienta de acompañamiento, apoyo y humanización. "La radioterapia no es solo tecnología. Es también escucha, cercanía, acompañamiento y sobre todo, humanidad. La relación humana que se establece entre el paciente y todos los profesionales de la oncología radioterápica que le acompañan durante su tratamiento es muy especial".

En este contexto, el presidente de SEOR destacó que una de las prioridades estratégicas de la sociedad para los próximos años será reforzar el vínculo con los pacientes, las asociaciones, los cuidadores y los largos supervivientes. "Queremos una SEOR más cercana a las personas. Una SEOR que escuche, que acompañe y que ayude. Una sociedad científica que, además de defender la excelencia clínica y tecnológica, sea capaz de impulsar proyectos concretos que mejoren la vida de quienes han pasado por un tratamiento oncológico", señaló.

La misión de la Obra Social SEOR es impulsar acciones útiles, cercanas y responsables que ayuden a las personas. Su trabajo se orienta en favorecer una mejor comprensión de la enfermedad, reforzar la sensibilidad social y apoyar iniciativas que complementen la atención sanitaria desde una perspectiva humana.

ESPACIO CERCANO, PRÁCTICO Y PARTICIPATIVO

La jornada de puertas abiertas para pacientes, familiares y cuidadores tuvo diferentes espacios de debate donde se resolvieron dudas, se mostraron recursos de apoyo y se reforzaron lazos más allá del tratamiento.

En este sentido, la doctora Virginia Ruiz, presentó la Plataforma Interdisciplinar de Pacientes de SEOR, un espacio para que la experiencia de los pacientes y sus cuidadores formen parte activa de la atención oncológica.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda con Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y con María José Grau, presidenta de SOLC Alcoy en el que se explicaron los recursos que tienen los pacientes antes, durante y después de la radioterapia: apoyo emocional, información, acompañamiento, recursos sociales, acceso y derivación.

Una de las mesas que causó más impacto fue la de Mitos y realidades de la radioterapia con una dinámica participativa en la que los asistentes pudieron descubrir los mitos frecuentes, miedos y desinformación que existe sobre la radioterapia.

Los pacientes también fueron protagonistas y a través de un formato entrevista tuvo lugar la mesa 'Una experiencia en primera persona sobre diagnóstico, tratamiento, miedo, comunicación, acompañamiento y recuperación' con la actriz, Cristina Medina quien explicó su experiencia como paciente oncológica.

Para finalizar la jornada de pacientes todos los asistentes se desplazaron hasta el espacio 'Lo que nadie ve' una zona inmersiva donde pudieron observar y sorprenderse de cómo es el servicio de radioterapia de un hospital en España.

DÍA MUNDIAL DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica se une a la celebración del Día Mundial del Superviviente de Cáncer este domingo, una fecha que se conmemora el primer domingo de junio para dar visibilidad a las necesidades de los supervivientes de cáncer y sus familiares.

SEOR ha recordado en la jornada de pacientes, la importancia de la radioterapia como herramienta fundamental en la curación de la enfermedad, sola o en combinación con otras terapias, y el compromiso absoluto de SEOR con los supervivientes de cáncer y sus familiares.

Se calcula que cada año más de 100.000 personas superan un cáncer en nuestro país y que ya suman más de dos millones de supervivientes. Los índices de supervivencia están en crecimiento continuo. El progreso en los últimos años es de una mejora de la supervivencia del 6 por ciento en los hombres y del 4 por ciento en las mujeres, por lo que globalmente se puede hablar de una mejora del 1 por ciento anual de forma aproximada.

Y es que, la oncología radioterápica contribuye a mejorar las futuras tasas de supervivencia, ya que la radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer. Entre el 50 y el 60 por ciento de los pacientes oncológicos necesitan radioterapia en algún momento de la evolución de su enfermedad y aproximadamente la mitad de los supervivientes del cáncer han recibido radioterapia como parte de su tratamiento curativo.