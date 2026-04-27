El Centro Nube de Murcia impulsará la formación digital y el acceso libre a las tecnologías

Inauguración del Centro Nube de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nube de Murcia se ha convertido este lunes en el tercero en abrir sus puertas en la Región dentro de una red de espacios de innovación y aprendizaje destinados a impulsar la formación digital. Estos espacios, que están funcionando ya en Lorca y en Molina de Segura, ofrecen en una primera fase cursos en competencias digitales básicas y también ponen a disposición de los usuarios las tecnologías más avanzadas.

En concreto, el espacio en Murcia cuenta con una superficie útil de 156,51 metros cuadrados, distribuidos en recepción, una Zona Conecta, concebida como un espacio flexible para reuniones, trabajo colaborativo y videoconferencias, y dos aulas polivalentes preparadas para sesiones teóricas, talleres prácticos y actividades de coworking. El diseño del centro apuesta por la versatilidad, con áreas adaptadas tanto para sesiones formativas como para el trabajo colaborativo, reuniones y videoconferencias.

Así, está dotado de recursos tecnológicos avanzados como impresoras 3D, gafas de realidad virtual y aumentada, drones educativos, kits de robótica, ordenadores portátiles, tabletas, smartphones, pizarras digitales y materiales STEAM, que permitirán desarrollar acciones formativas adaptadas a distintos perfiles y niveles de conocimiento. Todos los servicios e instalaciones de este nuevo espacio estarán integrados en la app TuMurcia, desde donde los usuarios podrán gestionarlos y solicitarlos de forma sencilla y centralizada.

Los cursos, que se pueden solicitar en el propio Centro Nube de Murcia, están dirigidos en primera instancia a usuarios con un conocimiento básico y se centrarán en aspectos como el uso seguro de Internet o la realización de gestiones electrónicas.

Además, hay un aula de formación con capacidad para una docena de puestos de trabajo y pizarra interactiva destinada a cursos de capacitación y desarrollo de competencias digitales que contarán con el apoyo del equipamiento tecnológico del espacio.

El espacio cuenta también con una zona multiuso, con capacidad para una decena de personas, que se podrá emplear tanto para clases teóricas como para talleres prácticos o actividades de 'coworking'.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha explicado durante la inauguración de este espacio que, en una segunda fase, "se añadirá formación avanzada y especializada para mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos y que estas puedan ayudar tanto a mejorar su empleabilidad como a aumentar la eficiencia y la productividad de sectores estratégicos".

El titular de Transformación Digital ha destacado destacó la capacidad de la red de Centros Nube "para acercar las herramientas digitales a todos los ciudadanos de la Región y ayudar así a reducir la brecha digital".

"Desde el Gobierno regional, queremos que todos los ciudadanos se familiaricen y aprendan a relacionarse con tecnologías que están presentes ya en nuestro día a día y que pueden ayudarnos a encontrar trabajo cualificado, a mejorar y ser más eficientes en nuestros puestos de trabajo o, simplemente, a hacernos la vida más fácil".

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha subrayado que "el Centro Nube de Murcia es un ejemplo de cómo se pone la tecnología al servicio de las personas, creando espacios accesibles, públicos y abiertos que facilitan la formación, el aprendizaje y la colaboración".

En este sentido, ha señalado que desde el consistorio trabajan "para dotar a la ciudad de infraestructuras digitales modernas que impulsen la capacitación tecnológica de los murcianos y contribuyan a reducir la brecha digital". Asimismo, Guillén ha destacado que este nuevo equipamiento tecnológico "refuerza el modelo de Murcia como un municipio innovador y conectado, con servicios públicos adaptados a los retos del presente y del futuro".

La red de Centros Nube está articulada a través de la Fundación Integra Digital, y cuenta con una inversión total cercana a los 700.000 euros, de los que 165.125 euros corresponden al espacio de Murcia.

El Centro Nube estará a disposición de los ciudadanos de Murcia de lunes a viernes en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

Las inscripciones en las diferentes actividades se gestionan directamente en el centro, aunque está prevista la futura incorporación de inscripciones a través del canal online.

Para la puesta en marcha del Centro Nube de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia ha cedido el espacio municipal y ofrece el apoyo operativo necesario para garantizar el correcto funcionamiento del centro y el desarrollo de su programación formativa. Por su parte, la Comunidad Autónoma, a través de la Agencia de Transformación Digital y la Fundación Integra Digital, ha financiado la ejecución de las obras con una inversión de 41.353,65 euros, así como el acondicionamiento del espacio, la dotación tecnológica, el equipamiento y el mobiliario, con una inversión adicional de 123.771,51 euros.

Para obtener información sobre las actividades se puede hacer tanto presencialmente en el Centro Nube como a través de la página web centrosnube.carm.es.