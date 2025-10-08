El Centro Párraga acoge la final de la primera edición del premio para jóvenes cantautoras 'Mari Trini'

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industria Culturales y las Artes acoge el sábado 25 de octubre la final de la primera edición del 'Premio SGAE para Jóvenes Cantautoras Mari Trini 2025' cuyas finalistas son Lidia Aguilar Sánchez, Bewis de la Rosa, María Ruiz García y Ester Vallejo Iriarte.

El premio está organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de su fundación con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El concurso busca estimular y reconocer la creación de las compositoras menores de 35 años vinculadas a la canción de autor, además de homenajear a la desaparecida Mari Trini, una de las autoras e intérpretes de este género más influyentes de España durante la década de los 60 y los años de la transición.

Al concurso se presentaron 92 obras y un jurado seleccionó como finalistas y participantes en la actuación en el Centro Párraga a Lidia Aguilar Sánchez (Madrid, 2002), con su canción 'Todo va saliendo bien'; Bewis de la Rosa (Madrid, 1994), con 'Sola y libre'; María Ruiz García (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 2003), con 'Tan diferente...', y Ester Vallejo Iriarte (Zaragoza, 1995), con 'Cantoras'.

Para su selección, el jurado integrado en esta fase del concurso por los compositores Manuel Marvizón (director institucional de Música de la Fundación SGAE), Vicky Gastelo (en representación del Patronato de la Fundación SGAE y de la Junta Directiva de SGAE) y Esther Zecco, junto a los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda, valoró criterios de originalidad creativa, riesgo y calidad.

Las cuatro jóvenes creadoras tendrán que defender sus canciones en directo sobre el escenario del Centro Párraga el próximo 25 de octubre a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Los galardones están dotados con 11.700 euros. La ganadora recibirá 6.000 euros, el segundo premio será de 3.000 euros, mientras que el tercero y el cuarto obtendrán 1.500 y 1.200 euros, respectivamente.

SOBRE MARI TRINI

Autora e intérprete de éxitos inmortales como 'Una estrella en mi jardín', 'Te amaré, te amo y te querré' o 'Yo no soy esa', Mari Trini fue una de las creadoras más singulares de la canción de autor en España. Nacida en Caravaca de la Cruz (1947), con quince años se trasladó a Madrid, donde comenzó a frecuentar los ambientes artísticos y musicales.

Fue descubierta por el cineasta norteamericano Nicholas Ray ('Rebelde sin causa' y 'Rey de reyes'), quien le ofreció viajar a Londres para formarse y preparar el lanzamiento de su carrera. Viajó a París, donde firmó su primer contrato discográfico y publicó sus primeras grabaciones.

A su regreso a España, en 1969 lanzó su primer álbum en castellano, 'Mari Trini', con piezas de Luis Eduardo Aute o Patxi Andión, junto a otras compuestas por ella misma.

A partir de ahí, la cantautora emprendería una ascendente carrera que, con populares discos como 'Transparencias' o 'El tiempo y yo', la llevaría a vender más de diez millones de copias y a cosechar el éxito internacional en países de toda Iberoamérica, así como en Francia e Italia.

Sus canciones, en las que combinaba el pop, el folk o la ranchera, transitaban por temáticas como el amor, la libertad o la condición femenina. De hecho, su gran aportación responde a su empoderamiento como mujer y artista, rompiendo los estereotipos de la industria musical, exponiéndose como feminista y destacando por su carácter valiente e independiente.

En 2019, la Academia de la Música homenajeó su contribución a la música española. Falleció en 2009 en Murcia.