Fotografía de la visita a la residencia creativa del director de escena y coreógrafo Sebastián Paladines en el Centro Párraga, dentro de la primera edición de programa de mentorías del ICA y Unión Danza Visible. - CARM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga de la Región de Murcia acoge este jueves, a las 20.00 horas, el estreno de 'Machine!', una obra dirigida por el director de escena y coreógrafo Sebastián Paladines que aborda el dolor como herramienta para construir un nuevo futuro. La representación tendrá lugar en el Espacio 0, con entrada gratuita y aforo limitado.

La pieza culmina la residencia creativa que Paladines desarrolla esta semana en el Centro Párraga y forma parte del programa de mentorización impulsado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) en colaboración con la asociación Unión Danza Visible, según ha informado la Comunidad.

'Machine!' fue uno de los dos proyectos seleccionados en la primera edición de esta iniciativa, junto a 'La ternura del caballo negro', de Lucía Nicolás, cuyo objetivo es impulsar la profesionalización del sector de la danza en la Región de Murcia mediante el acompañamiento en ámbitos como la financiación, producción, comunicación, distribución y exhibición.

En el desarrollo de su proyecto, Sebastián Paladines ha contado con la mentoría de la bailarina y coreógrafa Irene García, de La Quebrá.

La obra, interpretada por Sheila López y Miguel Jiménez, se sitúa en el marco del pensamiento posthumanista y cuestiona la centralidad del ser humano como medida de todas las cosas. Así, plantea imaginar formas de existencia que no estén basadas en la jerarquía, la exclusión y el dominio.

La investigación escénica propone abrir la posibilidad de subjetividades múltiples y reconocer la materia, la tecnología y lo no humano como agentes con los que convivir, con el propósito de generar una experiencia que ponga en crisis la posición de las personas en el mundo.

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, ha señalado que el Gobierno regional apoya a los creadores mediante programas como el desarrollado con Unión Danza Visible y ha destacado el papel del Centro Párraga como espacio para mostrar nuevas producciones y desarrollar procesos de creación.

La muestra tendrá lugar este jueves, 19 de noviembre, a las 20.00 horas en el Espacio 0. La entrada es gratuita hasta completar aforo.