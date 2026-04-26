El Centro Párraga recibe 'Proto (SN1806)', de Janet Novás, para celebrar el Día Internacional de la Danza

Imagen del espectáculo 'Proto (SN1806)', de Janet Novás - CARM

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga ha programado para el próximo miércoles la pieza 'Proto (SN1806)', de Janet Novás, para celebrar el Día Internacional de la Danza. Se trata así de la cuarta colaboración consecutiva del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) con el festival 'Abril en Danza'.

La obra, que cuenta como 'performers' con Julia Kayser, Yuanto y Danielle Mesquita, es el resultado del trabajo de investigación de diez años de Janet Novás a través de sus trabajos en solitario, caracterizados fundamentalmente por su relación con lo energético a partir del movimiento, la música, la caja oscura, la iluminación y la relación con la mirada del espectador.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "en la semana en la que celebramos el Día Internacional de la Danza, hemos programado en el Centro Párraga la obra 'Proto(SN1806)', de Janet Novás, que supone nuestra cuarta colaboración consecutiva con el festival 'Abril en Danza'. Esta alianza refuerza el trabajo que realizamos en mostrar las propuestas más destacadas de arte en movimiento y danza experimental".

'Proto(SN1806)', de Janet Novás, se podrá disfrutar el próximo miércoles, en el Espacio 0, a las 21.00 horas. Para la compra de entradas y más información, se puede consultar la página web del Centro Párraga y la del festival 'Abril en Danza'.

BAILARINA, CREADORA, DOCENTE Y ACTRIZ CON UN PREMIO GOYA

Janet Novás es bailarina, creadora, actriz y docente. Reside en Barcelona desde el año 2020, donde fue seleccionada como artista residente durante dos años en El Graner Fàbrica de Creació con su última producción, 'Proto (SN1806)'. En el año 2007 comienza a crear y a desarrollar sus propios proyectos en solitario.

Su obra se construye desde la observación, la experiencia y el diálogo con su cuerpo como principal herramienta. En ella construye un lenguaje propio, moldeando el contenido emocional y la sencillez estética que caracterizan sus trabajos.

Ha recibido varios premios, entre los que cabe destacar el 'Goya a mejor actriz revelación' por la película 'O Corno', de Jaione Camborda; 'El Ojo Crítico de Danza' de RNE (2021); el Premio de la Crítica de Cataluña a la mejor bailarina por la pieza 'Mercedes mais eu' (2021); o el Premio Injuve (2011) con su creación 'Cara pintada'.

Sus creaciones se han presentado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales como Rencontres Chorégraphiques, Festival de Marseille, Festival Nouvelles-Pole Sud, Cement Festival, FIDCU (Montevideo), Festival TNT, Festival de Otoño a Primavera y el Festival Bad, entre otros.

Como coreógrafa, también ha dirigido la parte de movimiento de la Gala de los Premios Max 2014 y los Premios Mestre Mateo (Galicia). Como intérprete ha trabajado con diferentes compañías y artistas como Voadora, Lisi Estarás (Les ballets C de la B), Daniel Abreu, Pablo Esbert, Virginia Rota, Elena Córdoba, Matarile Teatro, Provisional Danza o Pisando Ovos, entre otras.

Ha colaborado con destacadas artistas de otras disciplinas, como Mercedes Peón con la pieza 'Mercedes mais eu', y las diseñadoras de moda Zap&Buj con la pieza 'Imaginé cinco cuerpos y ninguno era el mío', una producción de Veranos de la Villa (2019). Janet Novás alterna su labor como bailarina, creadora y actriz con la de profesora, impartiendo clases y talleres en diferentes centros de España, Europa, Latinoamérica y Asia.