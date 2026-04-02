El Centro Regional de Artesanía de Murcia imparte talleres infantiles durante Semana Santa y Fiestas de Primavera

Cartel de los talleres infantiles que se ofrecerán durante Semana Santa y Fiestas de Primavera. - CARM

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, ha organizado una programación especial de talleres infantiles con motivo de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera del municipio de Murcia, que se desarrollarán hasta el 10 de abril, en horario de mañana.

La iniciativa, dirigida al público infantil a partir de 6 años, tiene como objetivo acercar la artesanía a los más pequeños de forma lúdica, participativa y creativa durante el periodo vacacional. Los talleres se imparten de 11.30 a 13.00 horas, con un máximo de 20 plazas por sesión, por lo que será necesaria inscripción previa en el propio centro.

"Estos talleres permiten acercar la artesanía a los más jóvenes de una forma dinámica y participativa, lo que fomenta su creatividad y el conocimiento de los oficios tradicionales", explicó el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez.

Asimismo, subrayó que "esta programación contribuye a poner en valor el patrimonio artesanal de la Región y a despertar el interés por estos oficios entre las nuevas generaciones, a través de actividades adaptadas y accesibles".

A lo largo de estas jornadas, los participantes podrán descubrir distintos oficios artesanos de la mano de profesionales del sector. Trabajarán con materiales como arcilla polimérica, fibras naturales, cuero, gomaespuma o algodón, en actividades que fomentan la creatividad, la destreza manual y el conocimiento del patrimonio artesanal.

La programación incluye un taller de cómic impartido por el ilustrador Pedro Hurtado; un taller de arcilla polimérica a cargo de Manteka Estudio; sesiones de alfarería con torno y modelado dirigidas por Verónica Maccorin; un taller de kokedamas impartido por Tania Romero; un taller de marroquinería a cargo del artesano José Bielsa y un taller de resina impartido por Yolanda Fuentes.

Asimismo, en horario de tarde se mantendrá la programación habitual de talleres dirigidos al público adulto. Con esta iniciativa, el Gobierno regional "refuerza su compromiso con la promoción y difusión de la artesanía entre las nuevas generaciones, ofreciendo una alternativa educativa y creativa para el disfrute del tiempo libre durante las vacaciones escolares", destacan desde el ejecutivo autómico.