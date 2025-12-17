El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0-, A-, B- y AB- ante la escasez de reservas en los hospitales

Niveles de sangre en reserva en los hospitales de la Región de Murcia - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este miércoles un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0-, A-, B- y AB- ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles son más críticos en el caso de estos tipos de sangre, por lo que el Centro llama a donar de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ y A+ pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, este miércoles se hacen extracciones de sangre en el IES Gil de Junterón, en Beniel, hasta las 14.00 horas, y en los centros de salud de Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras, de 17.00 a 21.00 horas.