El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0- ante la escasez de reservas en hospitales murcianos

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha vuelto este miércoles a hacer un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo 0-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles de sangre de este tipo de sangre son los más críticos, por lo que el Centro llama a donar de forma urgente; mientras que los donantes de A+, B- y AB- pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en los puntos fijos habilitados al efecto, situados en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, este miércoles se hacen extracciones de sangre de 9.30 a 14.00 horas en la Consejería de Agricultura; de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas en el IES José Ibánez Martín; y de 17.00 a 21.00 en el centro de salud Cieza Este.

"Donar sangre es compartir tu fuerza. Es un acto muy sencillo que transforma vidas y no toma mucho tiempo", ha indicado el Centro Regional de Hemodonación a través de sus redes sociales.