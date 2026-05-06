El CEP de Vox manifiesta apoyo a Gestoso y acusa a María Guerrero de "secuestrar el acta de concejal"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox ha manifestado su "plena confianza en todos sus cargos institucionales y, especialmente, en el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Murcia".

"Tras conocer que la edil María Guerrero ha optado por convertirse en tránsfuga y secuestrar así el acta de concejal por la que fue elegida bajo las siglas de Vox, el CEP traslada su más firme apoyo a los concejales que continúan integrando con lealtad el Grupo Municipal y a su portavoz, Luis Gestoso", según han informado desde el partido.

El CEP ha asegurado que los ediles "seguirán defendiendo con la misma fuerza y valentía demostrada hasta ahora los intereses de todos los murcianos, sin dejarse condicionar por chantajes personales".

"Vox no es rehén de intereses particulares. Nuestra fortaleza reside en la lealtad a nuestros principios y en el compromiso con las personas, nunca en dependencias o caprichos individuales", han concluido.