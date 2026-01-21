Cerca de 1.200 usuarios de asociaciones de personas con discapacidad se benefician de las ayudas al transporte

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante el encuentro con CERMI y representantes de las 15 asociaciones de personas con discapacidad de la Región beneficiadas con las ayudas al transporte - CARM

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.194 usuarios y 94 profesionales de las asociaciones de personas con discapacidad de la Región de Murcia se han beneficiado de las ayudas al transporte concedidas por el Gobierno regional y destinadas a facilitar la movilidad y el acceso a actividades formativas, laborales y de autonomía personal, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de CERMI, Pedro Martínez, y representantes de las 15 asociaciones beneficiarias de estas ayudas regionales, entre las que se encuentran AFA Levante, Amudef, Apcom, Astrade, Fundown, Fundación Proyecto Estrella Azul, AEMA RM, Afesmo, Aspaym, Astrapace, Astus, Amdem, Famdif/Cocemfe, Fundación Rafa Puede y Tocaos del Ala-Cieza.

García Montoro ha puesto en valor el papel que desempeñan las asociaciones en la atención a las personas con discapacidad y ha avanzado que la Consejería ya está trabajando en la preparación de la próxima convocatoria de estas ayudas al transporte, que se publicará en las próximas semanas y que verá incrementada la cuantía total.

El responsable de Fomento ha subrayado que "estas subvenciones contribuyen a eliminar barreras y consolidar la accesibilidad como un derecho garantizado, no como una opción", y ha añadido que "permiten garantizar desplazamientos seguros y accesibles a personas que, por sus diferentes condiciones, encuentran dificultades para utilizar el transporte convencional. Se les facilitan desplazamientos esenciales, como acudir a actividades de formación, al trabajos, terapia u ocio, mejorando así su autonomía personal".

Estas subvenciones forman parte de la estrategia regional de mejora de la accesibilidad que se complementa con la puesta en marcha de la nueva flota Movibus cien por cien eléctrica, que además es cien por cien accesible.

Asimismo, el consejero ha destacado que "este año ha crecido un 33 por ciento el número de beneficiarios y esto se debe a la importancia de mantener un contacto directo y permanente con el tejido asociativo para seguir mejorando el diseño y la gestión de las políticas públicas, porque las asociaciones son las que mejor conocen las necesidades reales que tienen sus usuarios".

Las subvenciones concedidas este año alcanzan un importe total de 55.000 euros y se distribuyen en tres líneas de actuación destinadas a financiar el uso de transporte público, taxi o vehículos con conductor, a cubrir los desplazamientos de personas con discapacidad intelectual y de los profesionales que las acompañan, así como a la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos para el transporte de personas con discapacidad.

En esta convocatoria, todas las asociaciones beneficiarias han recibido de forma anticipada el 50 por ciento de la ayuda concedida, por un importe global de 27.500 euros, y percibirán el resto a lo largo de este año una vez se justifique la ejecución de las actuaciones subvencionadas.

El consejero ha explicado que "esta medida fue solicitada por las propias entidades y permite ajustar el gasto real de las ayudas, evitando devoluciones posteriores de fondos no consumidos con los correspondientes intereses".