Cerca de 300 personas respaldan la labor de Jesús Abandonado en su primera gala solidaria

La gala benéfica puso el broche final a la I Semana de Jesús Abandonado y reunió a numerosos representantes de la sociedad murciana en Salones Promenade - JESÚS ABANDONADO

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 personas participaron anoche en la I Cena Solidaria - Gala Benéfica de la Fundación Jesús Abandonado, celebrada en Salones Promenade, una cita destinada a respaldar la labor que la entidad desarrolla diariamente con personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

La velada puso el broche final a la I Semana de Jesús Abandonado, que durante varios días ha reunido actividades de sensibilización, encuentro y participación social para acercar a la ciudadanía la realidad de las personas atendidas por la Fundación y reforzar la red de apoyo que hace posible su trabajo.

El presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez Tomás, agradeció la respuesta de la sociedad murciana y el respaldo recibido por parte de particulares, empresas, entidades e instituciones, y destacó la importancia de sumar esfuerzos para seguir generando oportunidades y acompañando a quienes más lo necesitan.

La cena solidaria contó con la asistencia de la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, y el saluda del obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, que quiso estar también presente a través de un vídeo en el que dirigió un emotivo mensaje a los asistentes y puso en valor la labor de Jesús Abandonado y el compromiso de quienes contribuyen a sostener su misión social.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la rifa solidaria, en la que se sortearon un total de 40 regalos donados para la ocasión. Entre ellos figuraban una camiseta firmada por el tenista Carlos Alcaraz, un disco firmado por la banda murciana Viva Suecia y una camiseta de la Selección Española donada por Luis de la Fuente.

La rifa incluyó también camisetas y material deportivo del Real Murcia CF y UCAM Murcia Baloncesto, así como diferentes obras de arte, entre ellas una pieza donada por el artista yeclano Lidó Rico, además de experiencias, lotes gastronómicos, libros y numerosos artículos aportados por empresas, entidades y particulares que quisieron sumarse a esta primera edición.

La cena estuvo conducida por la periodista María Pina y amenizada por las versiones musicales de El Sótano del Doctor. El arte tuvo igualmente un protagonismo especial gracias a la imagen creada por el ilustrador Eloy González para esta primera Cena Solidaria, que presidió el salón con una gran mesa en torno a la que se reúnen numerosas personas con los alimentos compartidos como símbolo de encuentro, acogida y comunidad. Una creatividad que sintetiza el espíritu de la noche y la esencia de la labor de Jesús Abandonado.

La I Cena Solidaria-Gala Benéfica contó además con el respaldo de numerosas empresas y entidades. Entre los principales patrocinadores estuvieron UCAM, Cajamar Caja Rural, CaixaBank y Fundación Cajamurcia, junto a colaboradores como Universidad Católica de Murcia UCAM, Diócesis de Cartagena, Fundación La Caixa, Grupo Inforges, Grupo GAM, Makro, Alkimia Hispania, Viñas Familia Gil, Fundación Hefame, Agrupación Sardinera, Círculo de Economía, Nueva Cocina Mediterránea y Salones Promenade, entre otros.

Con este evento benéfico, la Fundación Jesús Abandonado ha cerrado una semana dedicada a sensibilizar sobre realidades como la soledad no deseada y la exclusión social, y a reivindicar la necesidad de seguir generando oportunidades para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.