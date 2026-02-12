Cerca de 40 edificios y espacios de Murcia abrirán sus puertas a visitantes en la segunda edición del Open House

Presentación de la segunda edición del festival internacional de arquitectura Open House, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo bajo el lema 'Entre lo visible y lo invisible' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 edificios históricos y viviendas singulares de Murcia abrirán sus puertas los días 13, 14 y 15 de marzo en el marco de la segunda edición del festival internacional de arquitectura Open House, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo bajo el lema 'Entre lo visible y lo invisible'.

Tras el éxito de su estreno el pasado año, en el que participaron más de 11.000 personas de manera presencial y 19.700 visitantes únicos en redes sociales, el evento amplía el número y la diversidad de espacios, así como las rutas temáticas y las visitas técnicas especializadas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han presentado la nueva edición, acompañados por miembros de la dirección del festival en Murcia, entre las que se encontraban la presidenta, Gemma González, y la responsable de la Comisión de Edificios, Chari Contreras.

En esta edición se abrirán más espacios que el año pasado y durante más horas, garantizando que cada edificio cuente, como mínimo, con una franja completa de apertura de 9.00 a 14.00 o de 16.00 a 20.00 horas para mejorar la experiencia del público.

En el ámbito de edificios institucionales, el festival repite con algunos de los espacios más visitados y valorados de la pasada edición, como el Moneo, la Casa Consistorial y los teatros Romea y Circo, a los que se suman otros como el Palacio de San Esteban.

En cuanto a locales comerciales, el evento incorpora propuestas tan singulares como el estudio del tatuador Ganga o el restaurante Tandem, mostrando cómo la arquitectura de calidad también está presente en espacios cotidianos que forman parte de la vida urbana.

ESPACIOS PRIVADOS

El ámbito residencial vuelve a tener un papel destacado en esta edición, para las que se han recibido más de 40 solicitudes de espacios privados interesados en participar.

Tras el proceso de selección, se ha configurado una programación que reúne algunos de los premios regionales de arquitectura de esta edición, así como menciones y proyectos galardonados en años anteriores. Así, viviendas como la Casa Melón, la Casa Costa Orgánica o El Secadero permitirán acercar al público arquitectura reconocida, premiada y vivida.

Además, el Teatro Circo y el Teatro Romea volverán a sumarse al festival y se incrementan las visitas técnicas, como la de la fachada del Ayuntamiento, que contará con la participación de los técnicos responsables de los informes redactados sobre este edificio.

En todos los espacios abiertos se ofrecerán visitas guiadas especiales, en muchos casos conducidas por los propios arquitectos y diseñadores autores de los proyectos, así como por profesionales vinculados directamente a cada edificio.

ACTIVIDADES PARALELAS

La programación se completa con una agenda de actividades paralelas que buscan activar los espacios desde perspectivas innovadoras.

Entre ellas destacan los 'Open Walk', recorridos urbanos guiados que en la pasada edición agotaron sus plazas en apenas horas y que regresan ampliando su oferta, como la ruta 'Entre bambalinas', que conectará el Conservatorio Superior de Danza y Arte Dramático, el Teatro Circo y el Teatro Romea, permitiendo a los asistentes descubrir los espacios escénicos desde una perspectiva inédita.

Entre las novedades de esta edición, el colectivo Bestia Parda organizará recorridos en el barrio de San Andrés y en El Carmen para reflexionar sobre la vida en los barrios y su evolución urbana, mientras que el Museo de la Ciudad abrirá sus puertas con una visita guiada por su directora, que incluirá el entorno del edificio y elementos patrimoniales como la acequia, una de las novedades de este año.

También se incorpora una ruta en el entorno de la Cuesta de la Magdalena de la mano de La Heredera de Lilith.

Además, se desarrollarán talleres y propuestas como yoga, fotografía o joyería, generando experiencias que combinan arquitectura y actividad cultural en entornos excepcionales. El objetivo es propiciar usos inesperados y nuevas formas de relación con los espacios construidos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado la proyección Del festival y su impacto en la imagen del municipio.

"Open House Murcia demuestra que nuestra ciudad está preparada para acoger grandes eventos de carácter nacional e internacional. Es una cita que no pone en valor nuestra arquitectura y nuestro patrimonio, al tiempo que refuerza la proyección de Murcia como capital cultural dinámica, abierta y con capacidad organizativa", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que "en apenas dos ediciones, se ha consolidado como un evento imprescindible dentro del calendario cultural del municipio, atrayendo a miles de personas y situando a Murcia en la red internacional de ciudades que apuestan por la arquitectura como herramienta de divulgación y participación ciudadana".

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego Avilés, ha puesto el acento en la calidad cultural y artística de los espacios seleccionados.

"Esta edición reúne edificios y enclaves de un altísimo valor arquitectónico y patrimonial, que representan distintas épocas, estilos y formas de entender la ciudad. Open House no solo abre puertas físicas, sino que abre miradas y permite comprender la riqueza cultural que atesora Murcia", ha afirmado Avilés.

Así, ha añadido, "la combinación de arquitectura histórica, intervenciones contemporáneas y espacios premiados convierte esta edición en una propuesta cultural de primer nivel, que invita a redescubrir la ciudad desde una perspectiva artística y patrimonial".

Open House Murcia forma parte de la red internacional Open House Worldwide, presente en más de 50 de las principales ciudades del mundo, como Nueva York, Helsinki, Roma, Buenos Aires, Bilbao, Milán y Atenas, entre otras. Tiene como objetivo acercar la arquitectura y el patrimonio a la ciudadanía, permitiendo el acceso libre a espacios de gran valor arquitectónico, histórico y cultural.

Este jueves por la tarde, a partir de las 20.00 horas, las Ruinas de Verónicas acogerán la presentación oficial de esta nueva edición con un acto que reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector y colaboradores del festival.

En concreto, los espacios que abrirán sus puertas son edificio Moneo; Casa Consistorial; Medina Mursiya; Teatro Romea; Teatro Circo; Conservatorio de Música y Danza; Centro de Salud Mental; Museo Las Claras; Escuela de Arte; Fundación Cajamurcia Las Claras; Pupa Clown; Mubam; Coamu; Centro de Artesanía de Murcia; Museo de la Ciudad y Palacio San Esteban.

También el Parque Científico; Terraza Hispania; Oficinas Hispania; Ganga Tattoo; Clínica Muñoz; Konery; Profusa; Todo Passa; Restaurante Tándem; Barra Pomelo; Casa Melón; Casa Huerto de Limoneros; Ático Azul Egeo; El Secadero; Casa Kayzen; C de Cielo; Casa con un Patio; Costra Orgánica; Vivienda Santa Isabel Gadea y casa de Nueve Pisos.