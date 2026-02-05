Cerca de 900 jóvenes participan en la jornada 'Google DevFest Murcia' en la UCAM

Jornada Dev Fest Murcia 2026 organizada por Google Developer Groups en el Campus de Los Jerónimos - UCAM

Cerca de 900 jóvenes han participado en la jornada 'Google DevFest Murcia', que conecta formación, tecnología y mercado laboral, en la que UCAM HiTech ha estado presente con startups de su ecosistema Murcia.

Celebrada en el Campus de la UCAM, la jornada ha sido práctica y dinámica donde la innovación, la inteligencia artificial y el emprendimiento se han tratado desde casos reales, experiencias y referentes del mundo profesional capaces de abrir caminos hacia la empleabilidad.

Organizado por las comunidades Google for Devs de la Región de Murcia, el encuentro ha congregado a estudiantes universitarios, de Bachiller y Secundaria, desarrolladores y profesionales del sector tecnológico.

La coordinadora de las comunidades Google for Devs de la Región de Murcia, Irene Ruiz, ha destacado el carácter transversal del evento, ya que considera que "la tecnología es una herramienta para generar impacto real en ámbitos como la educación, la salud o el marketing, y estos encuentros permiten ofrecer referentes cercanos y de alto nivel a los jóvenes".

Entre los ponentes ha destacado Antonio Jara, director de Tecnología (CTO) de Libelium, quien ha centrado su intervención en los gemelos digitales como herramienta para la planificación inteligente de ciudades.

Pau Guardiola, director de Tecnologías Emergentes de la UCAM, ha abordado el proceso de convertir ideas en soluciones tecnológicas reales, mostrando cómo la inteligencia artificial, la robótica y el desarrollo de aplicaciones permiten pasar del concepto al producto funcional en tiempos cada vez más reducidos.

Por su parte, Lucía Aguado, fundadora de Saiyan Workout y referente en el ámbito del emprendimiento digital en el sector de la salud y el fitness, ha compartido su experiencia en la creación y posicionamiento de un producto digital en un mercado altamente competitivo.

Cristina Jover, fundadora de la agencia Weekend, ha centrado su ponencia en la importancia de la diferenciación y la comunicación en un entorno saturado de mensajes.

Además, el Google Dev Fest ha dado espacio a iniciativas protagonizadas por estudiantes y jóvenes talentos, que han compartido escenario con profesionales consolidados, demostrando el potencial de las nuevas generaciones y la importancia de crear entornos donde puedan presentar proyectos con impacto social y tecnológico desde edades tempranas.

En este contexto, UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración de la UCAM, perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación Incyde, ha participado mostrando su papel como agente activo en la promoción del emprendimiento y la conexión entre universidad y ecosistema tecnológico.

Además, ha participado en la zona expositiva junto a tres startups de su ecosistema, dando visibilidad a soluciones tecnológicas en ámbitos como el análisis avanzado del sueño, la fabricación de prótesis personalizadas mediante impresión 3D y aplicaciones digitales para evaluar la columna vertebral, poniendo de manifiesto el potencial de la transferencia de conocimiento al mercado.