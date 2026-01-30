'Cercanos': El programa pionero que lleva el bienestar a la puerta de los mayores en los entornos rurales de la Región

Una mujer mayor recibe servicios de peluquería en su casa, en el marco del programa 'Cercanos' - CARM

MURCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asistencia a las personas mayores en entornos rurales y en zonas alejadas de núcleos urbanos ha dado un giro tras el primer balance del programa regional 'Cercanos'. Desde su implementación a principios de 2025, la iniciativa ha facilitado servicios asistenciales a cerca de 14.000 personas mayores de 65 años, con el objetivo de evitar su desplazamiento, promover el envejecimiento activo y combatir el aislamiento social.

El núcleo del programa, pionero en la Región de Murcia y desarrollado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, responde a una demanda en las zonas con menor densidad de población relacionadas con el acceso a servicios básicos de bienestar por parte del colectivo de personas mayores de 65 años.

Así, profesionales especializados se desplazan a los domicilios para ofrecer cuidados físicos --fisioterapia y podología--; cuidado personal --peluquería y barbería-- y apoyo profesional --atención de enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales--, contribuyendo a un modelo de "proximidad" que permite que los usuarios mantengan su autonomía y residan el mayor tiempo posible en sus propios hogares.

Más allá de la atención domiciliaria, 'Cercanos' funciona como un motor de socialización. En colaboración con los ayuntamientos, se han puesto en marcha actividades grupales que incluyen desde gerontogimnasia y yoga hasta talleres específicos de estimulación cognitiva, costura y viajes culturales. Se trata de acciones que, además, contribuyen a paliar los efectos de la soledad no deseada.

Con una inversión pública de 1,6 millones de euros, el programa se gestiona directamente a través de las administraciones locales. Los beneficiarios solo deben contactar con su ayuntamiento para coordinar las citas semanales de cada uno de los servicios incluidos.

Hasta la fecha, el despliegue del programa se concentra en 15 municipios: Moratalla, Pliego, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Abanilla, Bullas, Cehegín, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Lorca, Albudeite y Abarán.

La alta demanda registrada en este primer año de actividad sugiere que este modelo de atención descentralizada se perfila como la estrategia clave para abordar el reto demográfico y el envejecimiento de la población en las zonas rurales del territorio.

María Isabel Garro, de 70 años y usuaria de 'Cercanos' en el municipio de Ojós, que cuenta con unos 550 habitantes, ha explicado a Europa Press la importancia de los servicios prestados para personas como ella, si bien ha destacado especialmente la valía de los profesionales.

"Yo estoy muy contenta, son muy buenos y te hacen las cosas muy bien, y si van a venir más tarde te avisan porque son muy responsables", ha dicho María Isabel, que hace uso de los servicios de peluquería, podología y fisioterapia a domicilio del programa cuando lo necesita.

Por parte de Caravaca de la Cruz, el primer edil, José Francisco García, ha señalado a Europa Press que el programa, que beneficia a medio millar de vecinos de 14 pedanías, supone "una experiencia en su conjunto para las personas mayores", tanto por los servicios ofrecidos como por el componente de socialización que aporta la experiencia.

García ha señalado que son muchos los beneficiarios que expresan su agradecimiento por las actividades incluidas en 'Cercanos'. "El centro de día itinerante les ha rejuvenecido según nos dicen", ha comentado, tras señalar que cuando el Ayuntamiento lanzó la oferta no sabían que la respuesta de los vecinos sería tan positiva.

En la misma línea se ha manifestado el alcalde de Ojós, José Emilio Palazón, quien ha insistido en que la labor del programa impulsado por la Comunidad es una forma "de acercarnos a las personas mayores que han dado su vida por nosotros y para que el pueblo siga avanzando año tras año".

En Ojós, el número de beneficiarios de 'Cercanos' ronda el centenar aunque "está abierto" a más personas, según ha explicado Palazón, quien ha dado las gracias a la consejera del ramo, Conchita Ruiz, por apostar por un proyecto "tan bonito".

"Esta iniciativa ha venido para quedarse", ha añadido el regidor, que ha destacado que también es "una manera de desarrollar la comarca porque la prestación de esos servicios va a generar una serie de empleos" al mismo tiempo que "damos un bienestar a nuestros vecinos y vecinas".