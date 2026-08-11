Cerón (PPRM) defiende que el CEIS dispone de EPIs de sustitución

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Alfonso Fernando Cerón, ha defendido este martes que el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) dispone de equipos de protección individual (EPIs) de sustitución para sus profesionales y ha asegurado que está preparando la adquisición de otros 400 trajes por un millón de euros, en respuesta a las críticas del PSOE sobre las condiciones de los equipos de los bomberos.

Cerón ha acusado al PSOE de "hacer propaganda y difundir bulos a costa de la seguridad de los ciudadanos" y ha señalado que "la realidad es muy distinta" a la que, a su juicio, pretende trasladar el Partido Socialista.

El parlamentario 'popular' ha explicado que el Consorcio cuenta con trajes de sustitución para reponer los equipos cuando es necesario y que actualmente está elaborando el pliego de condiciones para licitar la compra de 400 nuevas unidades, con una inversión prevista de un millón de euros, según ha informado el PPRM.

"Estos datos demuestran que existe una planificación para garantizar que nuestros profesionales dispongan de los equipos necesarios y en las mejores condiciones para desarrollar su trabajo con todas las garantías", ha afirmado.

INVESTIGACIÓN DEL CASO CONCRETO

Respecto al incidente que ha motivado las críticas socialistas, relacionado con la intervención de un bombero en el incendio de un camión cisterna de combustible registrado el pasado 4 de agosto en una gasolinera de Las Cuevas de Reyllo, en Fuente Álamo, Cerón ha señalado que "se va a investigar qué ha sucedido y bajo qué criterio ese traje concreto no se encontraba en condiciones de uso".

El diputado regional ha indicado que las comunicaciones sobre incidencias de este tipo se trasladan a las secciones técnicas correspondientes para su estudio y que, cuando procede, se lleva a cabo la sustitución del equipo.

En este sentido, ha defendido que una incidencia puntual no debe convertirse, a su juicio, "en una acusación general contra un servicio que trabaja todos los días para proteger a los ciudadanos".

Cerón también ha asegurado que, "hasta el momento, el Consorcio no ha recibido ninguna notificación oficial acerca de la supuesta denuncia que pudiera haber presentado un trabajador ante la Inspección de Trabajo".

Por ello, ha reclamado al PSOE "responsabilidad y rigor" antes de realizar acusaciones que, según ha señalado, generan "una alarma absolutamente innecesaria". "Los profesionales de emergencias merecen respeto y que se hable con rigor de su trabajo y de los medios de los que disponen", ha concluido.