El X Certamen de Teatro Amateur de Santomera contará en esta edición con seis espectáculos

El X Certamen de Teatro Amateur de Santomera contará con seis espectáculos

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El X Certamen Internacional de Teatro Amateur de Santomera incrementa este año el número de espectáculos hasta seis. En este encuentro, que se desarrollará entre el 7 de febrero y el 7 de marzo en el teatro Antonio Gil de El Siscar, cuatro representaciones obtendrán los premios del certamen, ya que dos de ellas están fuera de concurso y son realizadas por grupos de teatro de Santomera.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), apoya este certamen que se iniciará el 7 de febrero, a las 19.00 horas, con 'El eunuco', de la Asociación de Arte Escénico y Musical de Almansa.

Le seguirán 'Rebeldías posibles', de Maniquí Teatre de San Juan de Alicante, el 14 febrero; 'Entrepasos', de la Asociación Maru-Jasp de Alcalá de Henares, el 21 de febrero y 'Caos en escena', de Atrezzo Teatro de Molina de Segura, el 22 de febrero.

El certamen ha sido presentado por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, y el acalde de Santomera, Víctor Martínez.

La entrega de premios se efectuará el 1 de marzo, en una gala donde se representará 'La comedia de las mentiras', fuera de concurso, a cargo de la compañía santomerana Mar Teatro.

También fuera de concurso y como broche final, el 7 de marzo, tendrá lugar la representación de 'Sainetes del Madrid Castizo' y 'Sancho Panza en la ínsula barataria', del Grupo de Teatro de El Siscar, un montaje con textos originales de Alejandro Casona y Carlos Arniches, adaptados y dirigidos por Antonio Gil.

El director general del ICA ha afirmado que "es de justicia reconocer el gran trabajo de nuestros profesionales de las artes escénicas, pero también el de los centenares de asociaciones y grupos que lo dan todo por amor al arte y a la cultura. Ese es el caso de los grupos amateur de teatro, grandes canteras de actrices y actores, pero también excelentes difusores de la cultura y la actividad artística, así como generadores de nuevos públicos".