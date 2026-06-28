El CETEM desarrolla mobiliario inteligente capaz de monitorizar la salud y mejorar la autonomía de las personas

La tecnología integrada en muebles permite obtener parámetros de uso y bienestar para anticipar riesgos y favorecer un envejecimiento más independiente - CETEM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) está impulsando el desarrollo de una nueva generación de mobiliario inteligente capaz de obtener información sobre el estado y los hábitos de las personas para mejorar su calidad de vida, favorecer la autonomía personal y facilitar una atención sanitaria más preventiva.

A través de sensores y sistemas electrónicos integrados de forma discreta en muebles de uso cotidiano, CETEM trabaja en soluciones capaces de recopilar parámetros relacionados con el descanso, la movilidad, la actividad diaria o determinados indicadores fisiológicos, permitiendo detectar cambios de comportamiento que puedan alertar sobre posibles problemas de salud.

El director de CETEM, José Francisco Puche, destaca que "el mobiliario está evolucionando hacia nuevas funciones que van mucho más allá de su uso tradicional. Una cama o un sillón pueden convertirse en herramientas capaces de aportar información valiosa para mejorar el bienestar de las personas sin alterar sus rutinas diarias".

Estas tecnologías están especialmente orientadas a personas mayores o con determinadas patologías, permitiendo prolongar su independencia en el hogar y facilitando el seguimiento de su estado por parte de familiares o profesionales sanitarios.

"Nuestro objetivo es que las personas puedan vivir más tiempo en sus hogares de forma segura y autónoma. Gracias a la tecnología integrada en el mobiliario podemos obtener información útil para anticiparnos a posibles incidencias y avanzar hacia modelos de atención más preventivos", explica Puche.

Los desarrollos en los que trabaja CETEM permiten registrar datos de manera transparente para el usuario y transmitirlos de forma segura a plataformas de seguimiento, contribuyendo a detectar situaciones de riesgo o cambios significativos en los hábitos de vida.

Para el director de CETEM, este tipo de innovación demuestra la capacidad del sector del mueble para generar soluciones con impacto social. "Estamos aplicando conocimiento tecnológico al mobiliario para dar respuesta a uno de los grandes retos de nuestra sociedad: el envejecimiento de la población y la necesidad de promover una vida más saludable e independiente", afirma.

Estos proyectos forman parte de la apuesta de CETEM por la innovación aplicada al hábitat, consolidando a la Región de Murcia como un referente nacional en el desarrollo de mobiliario avanzado y tecnologías orientadas al bienestar de las personas.

MARCADO CE SANITARIO

Dentro de la Ingeniería de producto, con el Marcado CE Sanitario, el objetivo del servicio es llevar a cabo todas las actividades necesarias para que un producto (cama, sillón relax, somier) pueda ser etiquetado como Producto Sanitario conforme al Reglamento (UE) 2017/745.

Dentro de las actividades necesarias destacan la realización del expediente técnico, el análisis de riesgos conforme a la ISO 14971:2019, la evaluación clínica del producto, el desarrollo de documentación técnica de producto, ensayos (mecánicos y eléctricos) de laboratorio para acreditar la conformidad con los requisitos, gestión de la licencia sanitaria obligatoria como fabricante/importador y alta de los productos en las plataformas correspondientes.