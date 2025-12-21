El CETEM lidera el proyecto europeo 'Francesca' de ecodiseño para frenar el modelo de "muebles de usar y tirar"

Diseño de mobiliario más sostenible - CETEM

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) lidera el proyecto europeo 'Francesca', una ambiciosa iniciativa destinada a combatir el modelo de "muebles de usar y tirar" y a reducir los millones de toneladas de mobiliario que cada año acaban en vertederos o incineradoras en Europa.

Promovido y coordinado por CETEM desde Yecla, el proyecto reúne a 15 organizaciones de siete países, entre centros tecnológicos, universidades y empresas. Entre estas últimas destacan las firmas murcianas Sancal y Fama, que aportarán su experiencia industrial y reforzarán el enfoque práctico de las soluciones que se desarrollen.

Cofinanciado por la Unión Europea y con un presupuesto superior a 5,3 millones de euros, 'Francesca' tendrá una duración de tres años y trabajará para facilitar que los muebles europeos se diseñen, fabriquen, reparen y reciclen de manera más eficiente. El objetivo es alargar la vida útil de productos como sillas, mesas o sofás, mejorar su reparabilidad y garantizar que sus materiales puedan reutilizarse o reciclarse, evitando así su conversión en residuos.

Y es que, el sector del mueble es un pilar clave de la industria manufacturera europea, pero también uno de los que mayor volumen de residuos genera. Para afrontar este reto, 'Francesca' se pone en marcha este mes de noviembre, con el propósito de avanzar hacia un sector más sostenible, circular y respetuoso con el entorno.

Entre las principales líneas de trabajo del proyecto destacan: el diseño de muebles concebidos para durar, fáciles de desmontar, reparar y actualizar; la investigación de nuevos materiales más sostenibles, incluidos aquellos procedentes de procesos de reciclaje; o el impulso de modelos de negocio circulares, como el alquiler, la reutilización o el reacondicionamiento de mobiliario.

Durante los primeros meses, los socios desarrollarán herramientas de ecodiseño, investigarán materiales innovadores y definirán un marco común para nuevos modelos de negocio. Además, el proyecto incluirá actividades abiertas, formaciones y eventos dirigidos a empresas, ciudadanía y administraciones públicas.