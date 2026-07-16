La CHS impulsa la revisión de los planes de emergencia de 29 presas y 11 balsas por 7 millones - CHS

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha licitado por un importe de 6,99 millones de euros los servicios para elaborar, adecuar, revisar, aprobar e implantar los planes de emergencia, las normas de explotación y las revisiones generales de seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas de titularidad estatal situadas en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante.

El contrato, con un plazo de ejecución de 24 meses, permitirá actualizar la documentación técnica y de seguridad de estas infraestructuras hidráulicas conforme a la normativa vigente, según ha informado la CHS en un comunicado.

Los trabajos incluyen la elaboración y revisión de los planes de emergencia y de las normas de explotación, la realización de revisiones generales de seguridad, la actualización de la clasificación de las presas en función de su riesgo potencial y la incorporación de la documentación técnica asociada. Asimismo, los planes deberán adaptarse a la normativa de protección civil frente al riesgo de inundaciones.

El organismo de cuenca ha precisado que la mayoría de las grandes presas incluidas en el contrato están clasificadas en la categoría de mayor riesgo potencial, una calificación que hace referencia a las consecuencias que podría ocasionar un eventual funcionamiento incorrecto sobre personas, núcleos urbanos, servicios esenciales, el medio ambiente o bienes económicos, y no a su estado de conservación.

Las actuaciones se distribuyen en seis lotes que abarcan distintas zonas de la demarcación hidrográfica, entre ellas la cabecera del Segura, la Vega Alta, el río Mula, el Guadalentín, la Vega Baja y las infraestructuras del postrasvase.