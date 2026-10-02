Churra (Murcia) contará con un nuevo espacio para más de 140 plazas de aparcamiento y otros usos vecinales

Nuevo espacio polivalente en Churra (Murcia) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto de acondicionamiento de una parcela municipal situada entre el paseo de la Ladera y la rambla de Churra, una actuación que permitirá crear 141 nuevas plazas de aparcamiento y, al mismo tiempo, dotar a la pedanía de un nuevo espacio polivalente para la celebración de actividades y otros usos vecinales como albergar el mercado semanal.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 328.239 euros, según han informado desde el Consistorio.

La parcela, con una superficie para el aparcamiento de 3.526 metros cuadrados, se acondicionará para albergar 135 plazas para vehículos (121 en batería y 10 en línea), cuatro de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, además de seis plazas para ciclomotores.

El acceso de vehículos se realizará desde el paseo de la Ladera y se habilitará también un nuevo paso de peatones para facilitar la conexión con la acera situada frente a la parcela, favoreciendo unos desplazamientos peatonales más cómodos y seguros.

UN NUEVO ESPACIO ACONDICIONADO Y POLIVALENTE PARA CHURRA

La intervención incluye la pavimentación de la explanada, la instalación de alumbrado, drenaje, red de riego y señalización, además del acondicionamiento de los accesos. Asimismo, está prevista la plantación de cuatro nuevos árboles junto a la rambla y la incorporación de vegetación en los límites de la parcela.

Aunque su uso principal será el de aparcamiento, la configuración de la nueva explanada permitirá que tenga un carácter polivalente, de forma que pueda acoger otras necesidades y actividades de la pedanía cuando sea necesario. Así, el espacio podrá destinarse puntualmente a iniciativas como el mercado semanal o actividades vecinales, aumentando las posibilidades de utilización de este suelo municipal por parte de los vecinos de Churra.

Además, la proximidad de la parcela a las conexiones de transporte público, y en especial al tranvía, permitirá que las nuevas plazas faciliten la combinación entre vehículo privado y transporte colectivo para los desplazamientos hacia el centro de Murcia.