El CIAR de Águilas abrirá sus puertas antes de finalizar 2026

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reunió hoy con el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas comenzará a funcionar antes de final de año, tras la finalización de sus obras y mientras la Comunidad culmina la dotación del equipamiento y la incorporación de los profesionales.

Este ha sido uno de los asuntos sobre la mesa este jueves en la reunión que mantuvieron en el Palacio de San Esteban el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, para analizar los proyectos más relevantes para el municipio, según ha informado el Gobierno regional.

Tras la reunión, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha resaltado que el CIAR "va a suponer un antes y un después para los vecinos de esta localidad" desde su apertura prevista en noviembre.

Así, esta infraestructura permitirá acercar servicios sanitarios especializados a los vecinos de Águilas y reducirá desplazamientos al hospital de referencia en Lorca.

Durante su intervención, Ortuño ha indicado que "se trata del primer centro de estas características que se pone en marcha en la Región, con una inversión de 15,5 millones de euros solo en obra, y 9.000 metros cuadrados construidos".

Además, el consejero ha dado detalles sobre los primeros servicios con que contará el CIAR, y que irá incrementando progresivamente. "Comenzará a funcionar con siete especialidades médicas, una Unidad de Salud Mental, diagnóstico por imagen, Urgencias con base del 061, Odontología y atención a la mujer", ha dicho.

En materia sanitaria, Ortuño también ha puesto en valor el refuerzo de la plantilla de la zona básica de salud de Águilas, que "durante esta legislatura ha aumentado en 32 profesionales, al pasar de 151 a un total de 183".

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO

En materia de infraestructuras, Ortuño ha señalado que la Comunidad ya ha iniciado los trabajos preparatorios para redactar el anteproyecto de modernización y acondicionamiento del puerto pesquero-deportivo de Águilas.

Esta iniciativa incorporará criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y mejora de los espacios y servicios, y se desarrollará "desde el diálogo con los pescadores, los usuarios y los distintos colectivos vinculados al puerto".

La actuación se suma a los cerca de 300.000 euros invertidos por el Gobierno regional en el mantenimiento y mejora del puerto de Águilas.

MEJORA DE LA CARRETERA DEL COCÓN

Por lo que respecta al ámbito de las carreteras, la Comunidad va a poner en marcha una actuación que beneficiará al municipio de Águilas. Así, el Gobierno regional invertirá 458.000 euros para mejorar el drenaje de la RM-D18, conocida como carretera del Cocón.

La obra actuará entre los puntos kilométricos 1 y 2 para reforzar la respuesta de la carretera ante episodios de lluvias intensas y evitar problemas de acumulación de agua. La previsión es que la licitación de las obras de mejora se publique antes de final de año.

La actuación, reivindicada por el propio municipio, se enmarca en el programa de la Comunidad de adecuación de las carreteras regionales ante episodios de lluvias intensas.