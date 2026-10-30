El CIAR de Águilas comienza su actividad con once especialidades médicas, Fisioterapia, Odontología y Salud Mental

El Centro de Alta Resolución (CIAR) de la Región de Murcia - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El primer Centro de Alta Resolución (CIAR) de la Región de Murcia comenzará su actividad este lunes, 2 de noviembre, donde pasarán consulta profesionales de once especialidades médicas, así como de la Unidad de Salud Mental, el servicio de Fisioterapia, Urgencias de Atención Primaria, Odontología y atención a la mujer.

Además, será la base de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para los más de 36.000 pacientes de Águilas y todos los usuarios que se desplacen hasta este municipio, caracterizado por recibir un importante flujo turístico, según ha informado la Comunidad.

En el CIAR de Águilas comenzarán a pasar consulta especialistas en Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Ginecología, Neumología, Neurología, Otorrino, Reumatología y Traumatología, que se ampliarán de forma progresiva.

La citación de los pacientes a este centro comenzó en septiembre, y se está haciendo ya de manera ordinaria para los pacientes de Águilas con agendas abiertas para estas especialidades de Consultas Externas.

UNIDAD DE SALUD MENTAL

El CIAR alberga la nueva Unidad de Salud Mental que dará atención a adultos, adolescentes y niños. Un total de 14 profesionales entre psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales o enfermeras especialistas prestarán servicio aquí partir de este lunes.

Además, el centro servirá de base a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) donde prestarán asistencia 24 profesionales por turnos, y también para el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), con 45 profesionales, por turnos, entre médicos, enfermeras, guardias de seguridad y técnicos de Emergencias.

También dos odontólogos, dos higienistas dentales y una enfermera comenzarán a pasar consulta de Odontología mañana, y se pondrá en marcha la zona de atención a la mujer con dos consultas de matrona, salas de monitores y de ecografías, y también para la preparación al parto y la educación maternal.

En cuanto a las pruebas, el CIAR de Águilas irá incorporando de forma progresiva una zona de diagnóstico por imagen, de manera que se mejorará la accesibilidad de los pacientes al no tener que desplazarse al hospital Rafael Méndez de Lorca.