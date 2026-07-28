El ciclo 'Cine bajo las estrellas' programa tres clásicos de la comedia para despedir julio - CARM

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo gratuito 'Cine bajo las estrellas', organizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, despedirá el mes de julio con una programación centrada en la comedia, que incluirá la proyección de los clásicos 'Aterriza como puedas', 'Amanece, que no es poco' y 'La fiera de mi niña' en el Auditorio del Parque de Fofó.

La programación de esta semana comenzará, no obstante, con dos películas de aventuras y fantasía. Así, este miércoles, a las 21.30 horas, se proyectará 'Charlie y la fábrica de chocolate', de Tim Burton, mientras que el jueves, a la misma hora, será el turno de 'Exploradores', dirigida por Joe Dante.

A partir del viernes, el ciclo se centrará en la comedia con la proyección de 'Aterriza como puedas', dirigida por Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker. Esa misma jornada también podrán verse 'Amanece, que no es poco', de José Luis Cuerda, a las 21.30 horas, y 'La fiera de mi niña', de Howard Hawks, a las 23.15 horas.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, ha señalado que la programación de esta semana reúne "grandes películas que abordan dos géneros especialmente presentes en el séptimo arte: el cine de aventuras y la comedia". Asimismo, ha destacado que el traslado estival de la programación de la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal' al Parque de Fofó busca acercar el cine a nuevos públicos.