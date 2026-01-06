El ciclo Clásicos en Enero comienza este miércoles en el Teatro Circo con 'Fando y Lis', versión de un texto de Arrabal

El ciclo 'Clásico de Enero' comienza esta semana en el Teatro Circo Murcia y el Teatro Romea - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Clásicos en Enero' regresa este miércoles a los escenarios y el Teatro Romea acogerá esta semana el montaje de Alberto San Juan 'Macho grita' y el estreno de 'Claramonte', una producción murciana de elpreciodelpeine y Arena Teatro y Danza.

El Teatro Circo Murcia (TCM) estrenará mañana un nuevo espectáculo, 'Fando y Lis', dentro del ciclo Pequeño Gran Teatro, y el espacio abrirá sus puertas a la música, el circo y el humor con Zahara, Siroco Cía. y Facu Díaz.

TEATRO CIRCO DE MURCIA

La programación escénica semanal en Murcia comenzará este miércoles (20.00/10 euros), con el estreno de 'Fando y Lis', una nueva producción del ciclo Pequeño Gran Teatro en el que la compañía murciana Atrezzo Teatro lleva a escena el texto de Fernando Arrabal, bajo la dirección de Marina Alemán Cabañero.

'Fando y Lis' es una obra profundamente simbólica y surrealista que explora los límites del amor, el sufrimiento y la incomunicación en una realidad quebrada donde los personajes oscilan entre la ternura y la destrucción.

Se trata de una pieza clave del teatro pánico que desafía la lógica tradicional y ofrece una experiencia emocional intensa, onírica e inquietante. La obra, también podrá verse los próximos días 14 y 28 de enero en la Sala Pequeña del teatro.

La programación en el TCM continuará el viernes día 9 (20.00/10 euros) con 'L'Appel du Vide', un montaje de Siroco Cía. que nos habla, a través del lenguaje del circo, sobre esas decisiones que pueden cambiarnos la vida y sobre el vértigo que generan.

"¿Has experimentado alguna vez la extraña sensación de querer saltar al ver un precipicio?", nos pregunta la compañía para invitarnos al estreno en sala de este proyecto que se debería haber representado en octubre, pero que tuvo que posponerse. Las entradas adquiridas para la fecha anterior continúan siendo válidas.

Zahara llegará a Murcia el sábado día 10 (21.00) con su gira 'Acustiquísimo'. Se trata de un concierto para el que las entradas están ya agotadas y que promete al público "una experiencia íntima y reveladora que muestra a la artista en su estado más puro".

Sobre el escenario, sola con sus guitarras, pedales, un piano y percusiones, Zahara presentará las canciones de su último disco y rescatará también algunas de sus primeras composiciones.

La programación en el Teatro Circo Murcia finalizará el domingo día 11 de enero (19.00/22 euroS) con Facu Díaz y su monólogo 'Esto no es culpa de nadie'. En medio de un nuevo mundo que se derrumba, él está dispuesto a hacernos reír y, como el violinista del Titanic, micrófono en mano, analizará de forma escandalosamente sesgada lo que sucede en el planeta.

TEATRO ROMEA

El Teatro Romea acogerá, a partir del viernes día 9, el ciclo Clásicos en Enero. La primera función (20.00/10/12/15 euros), será el espectáculo musical 'Macho grita', una producción de Alberto San Juan y la Compañía Nacional de Teatro Clásico que nos invita a pensar con humor cómo se construye "lo macho", y que nace del deseo de asomarme a la historia invisible (o invisibilizada) de España, con la pequeña esperanza de entender cosas que sirvan para la vida de hoy.

Esta función se completará la próxima semana (el martes 13 a las 18.00 horas, en el Salón de los Espejos) con una mesa de pensamiento, integrada en el ciclo 'Pensamiento a Escena', que ampliará el diálogo con el público en torno a las masculinidades, la herencia cultural y la responsabilidad colectiva de revisar los relatos que nos han constituido. En esta ocasión, la entrada será libre hasta completar aforo.

Los 'Clásicos en Enero' continuarán el sábado 10 (20.00/ 12/15/18 euros) con el estreno de 'Claramonte', una obra de María Rodríguez creada a partir del texto del Siglo de Oro 'La estrella de Sevilla'. Las compañías elpreciodelpeine y Arena Teatro y Danza coproducen este montaje que, a partir del misterio que rodea a 'La estrella de Sevilla', cuya autoría se disputan Lope y Claramonte, se adentra en el proceso creativo de un equipo liderado por Alejandra.

Incapaz de comprender su reciente ruptura, ella transformará su caos emocional en una investigación minuciosa que la sumerge en archivos, métricas y rastros lingüísticos. Solo en la ficción, los personajes encontrarán un espacio para medirse, mirarse, entenderse y, finalmente, respirar.

Por último, también el sábado 10 de enero, a las 12.00 horas (7 euros), el teatro abrirá sus puertas a los más pequeños para un nuevo cuento en inglés en el Salón de los Espejos. ArenaAprende nos propone en esta ocasión aprender y disfrutar en familia con 'Garden Party', la historia de Lady Bug y la fiesta que está planificando para todos sus amigos.

Las entradas para todos los espectáculos están a la venta en las taquillas de los teatros (abiertas de miércoles a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes de cada función) y también a través de las webs teatrocircomurcia.es y teatroromea.es.