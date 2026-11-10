Cinco ciudades de la Región, entre las 100 con mayor demanda de vivienda en alquiler en España

Archivo - Anuncio de viviendas en alquiler - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pintatar y Los Alcázares son las ciudades de la Región de Murcia que se encuentran entre las 100 españolas con mayor demanda de vivienda en alquiler en el tercer trimestre de 2026, según un estudio de idealista.

La plataforma inmobiliaria ha señalado este martes en un comunicado que, en concreto, Murcia ocupa la posición 56; Cartagena la 68; San Javier la 76; San Pedro del Pinatar la 81 y Los Alcázares la 97.

Las siguientes poblaciones de la Región con mayor demanda de vivienda en alquiler son Mazarrón (106), Águilas (131) y la zona de La Manga del Mar Menor (139).

El estudio concluye que la mayor demanda de vivienda en alquiler se está produciendo en la periferia de las capitales de provincia. Así, entre las diez primeras están Getafe, Alcorcón y Leganés (Comunidad de Madrid) o Sabadell y Terrassa (Barcelona), con las únicas excepciones de Guadalajara y Vitoria.

Otra de las conclusiones del informe es que la demanda de alquiler se ha ampliado también hacia municipios de provincias costeras. Es el caso, por ejemplo, de Salou (20), Castellón de la Plana (21), Burjassot (23), Alcoy (35) o Algeciras (38).