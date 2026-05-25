Cinco jóvenes científicos optan este martes en Murcia al Premio Princesa de Girona Investigación 2026

Acto de presentación de los cinco finalistas que optan al Premio Princesa de Girona Investigación 2026 - TOUR DEL TALENTO 2026

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha presentado este lunes en las instalaciones de UNIVERSAE Murcia a los cinco finalistas que optan al Premio Princesa de Girona Investigación 2026.

La identidad de la persona galardonada se desvelará este martes en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas durante la celebración del Princesa de Girona CongresFest, el acto central del Tour del Talento en la capital murciana que contará con la presidencia del Rey Felipe VI y que reunirá charlas inspiradoras, coloquios sectoriales y actuaciones musicales en directo.

Los cinco investigadores que aspiran al galardón lideran proyectos científicos de vanguardia internacional en diversas disciplinas de la ciencia.

Ana I. Benítez, profesora en la Universidad Técnica de Múnich, destaca en el campo de la biocatálisis por su diseño de sistemas enzimáticos avanzados capaces de reducir hasta un 70% los residuos en la producción de fármacos oncológicos, mientras que Carla Casadevall, investigadora de la Universidad Rovira i Virgili, desarrolla tecnologías fotocatalíticas inspiradas en la fotosíntesis natural para la obtención y almacenamiento de combustibles limpios a partir de energía solar.

Por su parte, Javier Santos es profesor de la Universitat Pompeu Fabra centrado en la programación de circuitos genéticos bacterianos para aplicaciones médicas y medioambientales y Pablo Rodríguez Fernández es investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que lidera simulaciones computacionales para la viabilidad de la energía de fusión nuclear.

Rafael Luque es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía que ha contribuido al hallazgo de más de 220 exoplanetas y al estudio de tipologías planetarias con presencia de agua fuera del sistema solar.

La directora de los Premios Princesa de Girona, Íngrid Aznar, ha señalado durante la rueda de prensa que estos galardones --que en la presente edición han recibido un total de 400 candidaturas sumando sus categorías de Arte, Social, Investigación y CreaEmpresa-- buscan reconocer a jóvenes con trayectorias de excelencia para convertirlos en referentes que inspiren a la sociedad.

La convocatoria se enmarca en la quinta edición del Tour del talento, un evento de desarrollo profesional coorganizado junto al Ayuntamiento de Murcia y respaldado por entidades como TRIVU, Microsoft, Cajamar o la Universidad de Murcia, que ya ha sumado más de 134.000 participantes desde su creación.