El cine social protagoniza la programación del último trimestre del año de la Filmoteca en Cartagena

Imagen de la programación de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' en Cartagena - CARM

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes retoma su actividad en Cartagena el 1 de octubre y la programación del último trimestre del año estará marcada por obras de marcado contenido social, así como por la conmemoración del centenario de Francisco Rabal y del cineasta egipcio Youssef Chahine.

Las sesiones, que se podrán disfrutar los jueves a las 18.30 horas en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11), de forma gratuita hasta completar aforo, arrancan con la proyección, el primer día de octubre, de 'I Shall Not Hate', de Tal Barda, dentro del ciclo 'Amnistía Internacional', para continuar el día 8 con 'Guerrillero', de Joan Gamero, que se proyecta dentro de las XII Jornadas de la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia (Aferem).

El 15 de octubre será el turno de 'Goya en Burdeos', de Carlos Saura, protagonizada por Francisco Rabal. Una semana después se proyecta 'Clase. 50 años de STERM, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de la Región Murciana', de Juan Meseguer Navarro; y las proyecciones de octubre se cierran con 'El maestro que prometió el mar', de Patricia Font, el día 29.

En cuanto a noviembre, se podrá disfrutar el día 5 de 'Venezia: infinitamente vanguardista', de Michele Mally; el 12 de 'Un rebelde en París', de Simona Risi, ambas del ciclo 'Del lienzo a la pantalla'; el 19 de 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín; y el 26 de 'La Algameca Chica', de Blanca Pérez de Tudela.

Diciembre contará con tres sesiones, comenzando con la proyección de la película egipcia 'Estación central', de Youssef Chahine, el día 3; el 10, de 'Los últimos fareros', de Jeannette Conesa; y el 17, de 'Annie Hall', de Woody Allen.