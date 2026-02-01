El Circuito Profesional y 'MURmurarte' llevan 26 actuaciones a 17 municipios en febrero

Imagen De Una Reunión En El Instituto De Las Industrias Culturales Y Las Artes Con Programadores Del Circuito Profesional - CARM

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes facilita que 17 ayuntamientos de la Región programen 26 actuaciones este mes de febrero dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia y del Plan 'MURmurarte', que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Dentro del Circuito Profesional son 12 los municipios que contarán con un total de 21 funciones y en 'MURmurarte' son cinco los espectáculos en cartel en cinco localidades.

En concreto, han programado espectáculos los ayuntamientos de Abanilla, Abarán, Alcantarilla, Beniel, Calasparra, Cartagena, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, San Javier, Torre Pacheco y Yecla.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló que "trabajamos con los ayuntamientos y los profesionales de las artes escénicas murcianas en el Circuito Profesional y 'MURmurarte' para lograr una programación de calidad, estable y continua, con el doble objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos y promover las industrias culturales de la Región de Murcia".

PROGRAMACIÓN

Dentro del Circuito Profesional, el espacio escénico que más representaciones acoge este mes es el Auditorio Margarita Lozano del Ayuntamiento de Lorca, que cuenta con una función cada viernes. Este escenario contará con 'El hijo de la cómica' de Pentación, el día 6; 'La risa en verso' de Producciones Lastra, el 13; 'Un paseo por Disney' de Espectáculos Faro, el 19; y 'Hay que deshacer la casa' de Doble K Teatro, el 27.

El municipio con más funciones es Murcia. En su red de teatros y auditorios se han programado en febrero dos obras en el Auditorio de Cabezo de Torres -'El chico de la última fila' de Los Menos, el día 6, y 'El árbol de Teneré' de La Negra, el 14-; otras dos en el de Guadalupe -'Baldosas' de Zarco Teatro, el 14, y 'Bobo' de Periferia Teatro, el 22-; y el Teatro Romera contará con la despedida de Alquibla Teatro con 'Lo más hermoso todavía', el 28.

Tanto el Ayuntamiento de Cieza como el de Lorquí pondrán dos espectáculos en cartel del Circuito este mes. El Teatro Capitol de Cieza contará con 'Hay que deshacer la casa' de Doble K Teatro, el día 6, y 'Los lunes al sol' de G G Producciones Escénicas, el 27; y el Centro Cultural Enrique Tierno Galván programa 'Voces de España, homenaje a Manolo Escobar. Tributo a Isabel Pantoja' de Visual Event, el día 8, y '¡Dilo, Reina! (Una historia del teatro universal con voz de mujer)' de Yampo Teatro, el 27.

Hasta ocho municipios contarán con un espectáculo en febrero. El día 7, el Centro Cultural Sebastián Escudero de Torre Pacheco contará con 'Imprevisible' de Espacio Straza Producciones Artísticas, y el Teatro Vico de Jumilla con 'El hijo de la cómica' de Pentación; esta obra también se podrá ver al día siguiente en el Teatro Villa de Molina, de Molina de Segura, y, también el día 8, el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla acoge a La Murga Teatro con 'La cigarra y la hormiga, de tela y cartón'.

'El hijo de la cómica' de Pentación también podrá disfrutarse en el Teatro de Invierno de San Javier el jueves 12; el día 15, la compañía Pupaclown pone en escena 'Caperucita' en el Teatro Cervantes de Abarán; el día 26, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena recibe a Los Menos con 'El chico de la última fila'; y la programación del Circuito Profesional en febrero concluye con el espectáculo 'Essencial. The music of ABBA' de Carver, en el Teatro Concha Espina de Yecla, el último día del mes.

En cuanto a 'MURmurarte', cinco escenarios acogen espectáculos. El día 7, La Murga Teatro pone en escena 'La cigarra y la hormiga, de tela y cartón' en la Casa de la Cultura de Fuente Álamo y, al día siguiente, el Auditorio Municipal de Calasparra programa 'Lo más hermoso todavía' de Alquibla Teatro.

Esta compañía llevará su obra 'Mi cuerpo será camino' al escenario del Salón de Actos de la Biblioteca de Fortuna, el día 20, y el 21 será el turno de La Murga Teatro en el Teatro Pujante de Beniel con 'La atípica comedia, Maldita herencia'. Por último, el 28 de febrero se podrá disfrutar de 'Hansel y Gretel' de Nacho Vilar Producciones en el Auditorio Municipal de Abanilla.