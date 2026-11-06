La circulación entre la avenida de La Azacaya y la avenida del Rocío de Murcia se reabrirá en noviembre

Archivo - Obras por la avería del colector de Miguel Indurain (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

El resto del tramo afectado abrirá en marzo MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tramo comprendido entre la avenida de La Azacaya y la avenida de Rocío de Murcia será reabierto a la circulación este mes de noviembre después de que tuviera que ser cortado por las obras a causa de la rotura del colector central en diciembre del pasado año.

El Plan de Mejora Integral del Colector Central de Murcia, impulsado para optimizar el servicio de saneamiento de más de 250.000 habitantes, entra en una fase decisiva que aportará importantes ventajas directas tanto para el tráfico rodado como para el confort ambiental de la zona.

Entre los avances más destacados se encuentra la puesta en servicio a finales del mes de noviembre de la nueva red de impulsión de polietileno. Esta nueva infraestructura, de 4.000 metros de longitud y tuberías de diámetros de 630, 800 y 1000mm, permitirá operar de forma más resiliente el principal sistema de alcantarillado de la ciudad, aportando beneficios esenciales para la ciudadanía, como protección frente a inundaciones por el aumento de la capacidad de evacuación de caudales y ayuda al mantenimiento preventivo y correctivo del Colector Central ya que la nueva infraestructura podrá absorber toda el agua residual dejando en seco el actual colector.

Además, con la finalización de la tubería de impulsión se minimizarán las molestias por olores y se mejorará la fluidez del tráfico en la zona, según han informado desde Aguas de Murcia.

El desarrollo del proyecto ya ha permitió rehabilitar 44 metros del colector mediante revestimiento geopolimérico, una solución pionera en el saneamiento español que rejuvenece y refuerza la estructura aumentando su vida útil.

Asimismo, se ha ejecutado la instalación de 60 metros de nuevo colector, de 3 metros de diámetro y soportado por una sólida estructura de micropilotes hincados a 13 metros de profundidad, asegurando la máxima estabilidad de la conducción frente a movimientos del terreno. Este nuevo tramo conecta con el antiguo (el ya rehabilitado) mediante una arqueta de transición.

El tramo restituido cuenta con una arqueta de grandes dimensiones para acceso de maquinarias y equipos que permitirán el mantenimiento en continuo del colector.

EL RESTO DEL TRAMO AFECTADO ABRIRÁ EN MARZO

Dentro de la planificación del proyecto, los técnicos han evaluado el estado del tramo situado entre la zona de la avería y la Glorieta de los Poetas tras los episodios de lluvia registrados desde el mes julio.

Aunque inicialmente se contemplaba la rehabilitación interna de este tramo, las inspecciones previas del tubo existente, una vez se pudo acceder tras contener el terreno, determinaron que la mejor solución técnica era la sustitución completa de parte del tramo por una nueva tubería de forma análoga al tramo de 60 m ya ejecutado. Esta decisión supone ampliar la longitud del nuevo colector proyectado.

Al requerir trabajos adicionales de estabilización del suelo, restitución del terreno, reposición de servicios y repavimentación final de la calzada, el plazo de ejecución del conjunto de la obra y restitución urbana se extenderá dos meses, fijando la conclusión definitiva de los trabajos para el mes de marzo.