La ciudad de Murcia lidera la presión de la demanda de alquiler en la Región en el segundo trimestre, según Idealista

Archivo - Un cartel de ‘Se alquila' en la puerta de un edificio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia acumuló la mayor presión de la demanda relativa en el mercado de arrendamiento de toda la Región en el segundo trimestre de 2026, según el informe publicado este lunes por Idealista.

En concreto, la capital se situó en el puesto 48 del ranking nacional con un precio medio del alquiler de 9,8 euros por metro cuadrado el mes.

A continuación, se posicionó Cartagena en el puesto 52, con una renta media de 9 euros por metro cuadrado.

En el ámbito de las zonas costeras destacaron La Manga del Mar Menor en el puesto 95, con un precio de 10,8 euros por metro cuadrado, y el municipio de Águilas en el puesto 101, con una renta media de 7,9 euros.

A nivel nacional, la población Barcelonesa de Terrassa se ha situado como la más demandada para alquilar una vivienda en España en el segundo trimestre de 2026.

Le siguen Hospitalet de Llobregat y Sabadell, en segunda y tercera posición, por delante incluso de municipios madrileños como Getafe o Alcalá de Henares, que se han posicionado como cuarto y sexto, respectivamente.

Idealista ha destacado la presión de la demanda en Badalona, que se ha situado como la séptima localidad más demandada, seguida de Vitoria, en quinta posición, Lleida, en octava, Pamplona, novena, y Barcelona cerrando el 'Top 10'.

De estas diez poblaciones con mayor presión de la demanda sobre la oferta existente, ocho de ellas han sido declaradas "zonas de mercado residencial tensionado" por las autoridades autonómicas de Cataluña, Navarra y País Vasco, ya que cuentan con más poblaciones declaradas zonas tensionadas.

En dichas zonas, se aplicarán límites a los incrementos de los precios de los arrendamientos, sin embargo, como contrapartida han provocado una "importante caída" de la oferta residencial en alquiler ante una demanda que "no ha parado de crecer", según informan desde Idealista.

Tras ellas, ha vuelto a encontrarse ese "binomio capital-periferia", pero esta vez con una "ligera preferencia" hacia las viviendas de alquiler en las principales ciudades, como Alcobendas, en el puesto once, y San Sebastián de los Reyes, en el 16, debido a que cuentan con mayor demanda que Madrid capital, situada en el puesto 28.

Pero no han sido los únicos, San Cristóbal de la Laguna, en el 13, ha presentado mayor demanda relativa que Santa Cruz de Tenerife, en el 23, mientras Alcoy, en el 20, o Elche, en el 24, están por delante de la ciudad de Alicante, que se ha posicionado en el 37.

Por otro lado, capitales de provincia como Zaragoza (12), Girona (14), Castellón de la Plana (15), Valladolid (17), Palma (18), Huelva (19), A Coruña (26) o San Sebastián (29) han sido los núcleos más demandados del 'ranking' en sus provincias.

Además, las localidades costeras con una oferta amplia de viviendas de alquiler, más de 300 anuncios en idealista durante el pasado trimestre, se han posicionado como las que más aparecen en este listado, algunas tan conocidas como Benidorm (50), Torremolinos (56) o Fuengirola (62).