El clásico de 'Don Juan Tenorio' vuelve esta semana al Teatro Romea de la mano de la compañía Cecilio Pineda

Se han programadas cinco representaciones desde este jueves al lunes 1 de noviembre

MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romea de Murcia recibirá de nuevo esta semana a 'Don Juan Tenorio'. La obra de Zorrilla regresa de la mano de la Compañía Cecilio Pineda, que, desde hace más de 30 años, representa en este escenario la inmortal historia escrita por Zorrilla en 1844; convertida en un clásico de la literatura y el teatro español. Una historia amor, honor y muerte en torno al arrogante y mujeriego Don Juan y la inocente novicia Doña Inés.

'Don Juan Tenorio' se representa tradicionalmente en torno a la festividad de Todos los Santos y, tras el parón obligado del pasado año por la alerta sanitaria, el montaje que dirige Julio Navarro vuelve a escena y se representará del jueves 28 de octubre al lunes 1 de noviembre, a las 19.00 horas.

El precio de las entradas es de 12, 15 y 18 euros y se pueden comprar en la taquilla del teatro, abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del inicio del espectáculo, y también a través de la página web 'www.teatroromea.es'.

Además del clásico de Zorrilla, en el Teatro Romea habrá también el sábado por la mañana una nueva sesión de cuentacuentos en inglés de la mano de ArenaAprende. 'The Pied Piper of Hamelin', con Jon Mitó, es el cuento elegido para esta semana en el ciclo 'Pequeño Romea', una representación para la que ya no quedan entradas.

MÚSICA Y TEATRO EN EL TCM

En el Teatro Circo Murcia, la programación comenzará de nuevo el miércoles, 27 de octubre, a las 20.00 horas, con 'Una mujer (o dos)'; la primera obra del ciclo 'Pequeño gran teatro' que, cada semana, llenará de historias la sala pequeña del teatro. Dirigido por César Oliva y Paco Navarrete, este montaje representa la crisis social y política de dos mundos en conflicto: uno, en los albores del III Reich y otro, hoy mismo. Mundos habitados por dos mujeres que, a pesar del tiempo y la distancia, podrían ser la misma. Las entradas están a la venta por 10 euros en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20:30 horas) y en 'www.teatrocircomurcia.es'.

El viernes, 29 de octubre, a las 20.00 horas, con las entradas ya agotadas, el murciano Flavio presentará en el TCM su disco debut, 'Flavio'. Comenzó en la música muy pequeño, cursando estudios de piano en el Conservatorio y, más adelante, aprendió también a tocar la guitarra y la trompeta de forma autodidacta. En 2020, su vida dio un vuelco al entrar en la academia de 'Operación Triunfo', convirtiéndose en el segundo finalista del programa.

'Calma' fue su primer single y, una vez fuera de la academia, presentó 'Yo con yo mismo', un tema íntimo y cálido con el que comenzó a llamar la atención en el panorama musical nacional y al que siguieron 'Ya', 'Dejarse llevar', 'Sobran las palabras' y 'Los de arriba', canciones que también forman parte de este primer disco.

Y el sábado, 30 de octubre, a las 20.00 horas, regresa el teatro al TCM con 'Los que hablan', una producción de Teatro del Barrio protagonizada por Malena Alterio y Javier Bermejo. 'Los que hablan' pretende "resignificar la palabra con una inocencia nacida en el siglo XXI". Pretende reencontrar "la experiencia del personaje originario, la experiencia animal de primer hablante" y, por otra parte, "comprender realmente lo que el silencio es... dejar morir la palabrería y encontrarnos al fondo, todos callados".

Pablo Rosal firma y dirige este texto que bebe de la tradición del teatro del absurdo y cuyas entradas están a la venta, en la taquilla del TCM y también a través de la página web, por el precio de 10, 12 y 15 euros.

CONCIERTO EN EL BERNAL

El Teatro Bernal también apostará esta semana por la música y el sábado, 30 de octubre, a las 20.00 horas, recibirá a Juan José Robles. El músico alhameño, cofundador del grupo Malvariche y de Mujeres con Raíz, presentará en el escenario de El Palmar su disco 'In-quietud', elegido Mejor Disco Folk Europeo 2019 por World Music Central.

'In-quietud' cuenta Robles que es la confluencia de dos estados que han convivido en él: "La inquietud, producida por la diversidad de experiencias de las que ha sido sujeto y objeto, actor y espectador; y la quietud, fruto y necesidad de esos momentos". Es un trabajo integrado por composiciones propias y por algunas recreaciones de melodías tradicionales del sureste peninsular: la malagueña de Aledo y un canto de auroros de la huerta.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 6 y 8 euros y están a la venta en la taquilla del Bernal, abierta jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y el día de la actuación, desde dos horas antes del comienzo, y a través de 'www.teatrobernal.com'.