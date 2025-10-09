Un coche queda atrapado por el agua en la RM-313, en Torre Pacheco

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha quedado parcialmente sumergido en el agua a la altura del kilómetro 4 de la carretera RM-313, en el término municipal de Torre Pacheco, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los ocupantes del vehículo no han tenido que ser rescatados.

Además, fuentes de la Benemérita han informado a Europa Press que permanece cortada la RM-310, que une la pedanía de El Jimenado y Torre Pacheco a la altura del kilómetro 2, así como un tramo de 100 metros en la F-51 en Torre Pacheco cerca de una rambla.

