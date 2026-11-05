El Colegio de Médicos reconoce a título póstumo la trayectoria profesional de José Ballesta

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MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha concedido un reconocimiento extraordinario, a título póstumo, a José Ballesta, médico colegiado desde 1981, exalcalde de Murcia y antiguo rector de la Universidad de Murcia, fallecido en mayo de 2026.

La Junta Directiva de la institución ha acordado otorgarle este galardón por su vinculación a la profesión médica y su actividad universitaria, en la que contribuyó a la formación de numerosas generaciones de médicos, según ha informado el Colegio de Médicos de la Región de Murcia.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, Ballesta obtuvo en esta institución el doctorado y la cátedra en Histología y Embriología y Biología Celular, además de ejercer como rector antes de asumir la Alcaldía de Murcia, que ocupó entre 2015 y 2021 y desde 2023 hasta su fallecimiento.