Comienza en Caravaca una nueva edición de 'Las Cocinas del Jubileo', el principal evento gastronómico del Noroeste

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, inauguró este viernes en el Paseo de la Corredera de Caravaca de la Cruz la nueva edición de 'Las Cocinas del Jubileo' - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, inauguró este viernes en el Paseo de la Corredera de Caravaca de la Cruz la nueva edición de 'Las Cocinas del Jubileo', el principal evento gastronómico del Noroeste de la Región, que se celebra dentro de la Feria de Caravaca y que cada año atrae a miles de visitantes.

Durante este fin de semana (hasta mañana domingo, 19 de octubre), Caravaca va a ser un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, con más de 20 puestos y espacios dedicados a la degustación de tapas y productos locales, así como talleres, catas, maridajes y actuaciones musicales en directo.

La cita crece este año con nuevas propuestas y una ampliación de su espacio expositivo hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, donde se ubica la zona de talleres y el nuevo Mercado Gourmet, con la participación de productores locales y regionales.

Martínez destacó que 'Las Cocinas del Jubileo' "se han consolidado como un evento gastronómico de referencia del interior de la Región y un instrumento clave para poner en valor el producto local, dinamizar la comarca del Noroeste y reforzar la proyección del Camino de la Cruz como experiencia cultural y turística completa".

El evento está promovido por la Fundación Camino de la Cruz, en la que participa el Gobierno regional a través del Instituto de Turismo, y es organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comarca del Noroeste y el Ayuntamiento de Caravaca, con el patrocinio de empresas patronas de la Fundación como Postres Reina, Estrella de Levante, Grupo Fuertes, Cafés Salzillo, Grupo Orenes, CaixaBank, Limcamar y la UCAM.