Comienza la II Fase de la Vía Verde para vertebrar Murcia de este a oeste

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Fase II de la Vía Verde de Murcia ya están en marcha, de modo que ampliarán el corredor verde en cerca de dos nuevos kilómetros hacia Alquerías, Zeneta y Los Dolores.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y junto a miembros del Equipo de Gobierno y presidentes de las Juntas Municipales, ha realizado una visita técnica para supervisar los trabajos del proyecto. La actuación, cuenta con un presupuesto de 1.572.388,30 euros y un plazo total de ejecución de 10 meses, han informado desde el Consistorio.

UN PROYECTO DE ALTA RENTABILIDAD SOCIAL

La Fase II permite prolongar el trazado existente -de aproximadamente 8 kilómetros- mediante nuevos ramales y mejoras que benefician directamente a Los Garres, Los Dolores, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta. En total, se intervendrá sobre más de 37.000 metros cuadrados, incorporando 10.000 metros cuadrados de nuevo firme estabilizado, 102 puntos de luz solar autosuficientes, nueva señalización, mobiliario urbano y un ambicioso tratamiento paisajístico con cerca de 17.000 nuevas plantaciones y más de 10.700 metros cuadrados de siembra de especies herbáceas y subarbustivas.

Este proyecto transforma un antiguo corredor ferroviario en desuso, degradado y sin utilidad, en una infraestructura pública accesible y compartida.

"Esta senda verde va a atravesar todo el municipio de este a oeste llegando casi hasta el municipio de Alcantarilla. Se convierte así en uno de los elementos vertebradores socialmente; no solamente de recuperación paisajística, ambiental, patrimonial, sino sobre todo es recuperación social de contacto entre las distintas pedanías", ha explicado el regidor, quien ha añadido que "reúne todas las características en ese concepto humanista que tenemos nosotros de la actividad política".

ACTUACIONES EN PEDANÍAS

La ampliación hacia Alquerías y Zeneta incorpora dos nuevos ramales que prolongan el trazado hacia el este del municipio. El ramal hacia Zeneta alcanza los 486,5 metros y conecta con el antiguo trazado ferroviario, mientras que el de Alquerías suma 916,99 metros íntegramente dentro de su ámbito territorial, ampliando el recorrido ciclista y peatonal existente.

En San José de la Vega se ejecuta un nuevo vial de conexión que enlaza la Vía Verde con el Camino de los Pinos, la calle Algezares, la avenida de la Libertad y la calle Mayor. Este nuevo tramo, de 17 metros, compatibiliza el uso lúdico de la Vía Verde con la necesaria conexión viaria entre ambas márgenes de la pedanía, integrando tráfico rodado y peatones de forma segura.

Beniaján concentra algunas de las actuaciones más relevantes en materia de integración urbana y accesibilidad. Destaca la creación de un palmeral lineal en el entorno de la antigua estación, con 43 palmeras datileras, pavimento peatonal de terrizo, red de riego y zonas de picnic, así como la mejora integral de los itinerarios accesibles en calle Estación y carretera de San Javier, nuevas rampas, pasos peatonales, pavimento táctil y la recuperación del murete histórico que separa la Vía Verde del entorno urbano. Además, se integran los nuevos tramos de la Vía Verde con la glorieta de la avenida de Levante, garantizando la accesibilidad universal y la continuidad del corredor verde mediante ajardinamiento, nuevos caminos, mobiliario y zonas estanciales.

En Torreagüera se actúa sobre el carril de Los Antolines, reparando el pavimento deteriorado y mejorando la seguridad en su cruce con la rambla del Garruchal. En Los Ramos se acomete el acondicionamiento de taludes mediante terrazas vegetales, plantaciones de especies autóctonas, red de riego por goteo y una solución específica para la evacuación de aguas pluviales, reforzando la estabilidad del terreno y la integración paisajística.

La actuación en Los Dolores incluye la ampliación del trazado de la Vía Verde hasta el límite con Los Garres, la mejora de la conexión viaria del antiguo ferrocarril con el Camino de Tiñosa y la creación de un jardín bajo el puente de Tiñosa, con más de 1.200 metros cuadrados de superficie y un área de aparcamiento.

ILUMINACIÓN, PAISAJE Y CONEXIÓN CON LA HUERTA

El proyecto se completa con la instalación de 102 luminarias solares con detección de movimiento, distribuidas entre San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera y Los Ramos, así como nueva señalización horizontal y vertical, semaforización adaptada y señales interpretativas para rutas cicloturistas. El mobiliario urbano conformado por bancos, papeleras y mesas de picnic refuerza el carácter estancial del corredor.

La naturalización del trazado es uno de los ejes del proyecto, con más de 30 especies vegetales adaptadas al entorno, siembras extensivas y tratamientos específicos en taludes que favorecen la biodiversidad y la integración paisajística. Además, la Vía Verde se conectará con la Ruta 10 de la Huerta de Murcia, dando continuidad al corredor hacia Alquerías, Zeneta y Santa Cruz.