Comienza la recogida de firmas para climatizar los centros educativos públicos en un plazo de seis años - FAPA - RM JUAN GONZÁLEZ

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para impulsar la climatización sostenible y mejorar las infraestructuras y el confort térmico de los centros educativos públicos de la Región de Murcia ha comenzado este mes de noviembre. La iniciativa, admitida a trámite por la Asamblea Regional, necesita reunir 10.000 firmas válidas para continuar su recorrido parlamentario.

La propuesta plantea aprobar un Plan Integral Sostenible de Climatización e Infraestructuras (PISCI), de aplicación obligatoria en todos los centros educativos públicos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, salud y confort térmico para el alumnado y los profesionales de la enseñanza.

Entre las medidas previstas figura establecer unas condiciones mínimas de confort térmico y activar protocolos obligatorios cuando se alcancen los 27 grados, así como priorizar la rehabilitación de los edificios mediante mejoras de aislamiento, instalación de toldos, arbolado, zonas verdes y ventilación, junto con sistemas de climatización eficientes y energías renovables.

La iniciativa también contempla instalar sensores de temperatura, humedad y CO2, realizar auditorías energéticas y garantizar el mantenimiento de las instalaciones. Además, propone un calendario progresivo de actuaciones para adecuar todos los centros públicos en un plazo de seis años y mecanismos de transparencia y participación de la comunidad educativa.

La Comisión Promotora, integrada a partir del trabajo colectivo del denominado 'Grupo del Calor', iniciado en febrero, cuenta con la participación de familias, estudiantes y representantes sindicales. Entre las organizaciones implicadas figuran FAPA-RM Juan González, FEMAE, Sindicato de Estudiantes, STERM-Intersindical y CCOO Enseñanza.

La recogida de firmas está activa en distintos puntos de Murcia, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Águilas y Cartagena, además de en las sedes de FAPA-RM Juan González, CCOO Enseñanza y STERM-Intersindical. La organización prevé incorporar próximamente puntos en Ceutí, Lorquí, Alguazas, El Palmar y Archena.

Entre las próximas convocatorias figuran varias recogidas el 21 de noviembre en el CEIP Puente Doña Ana, en La Albatalía, y en el CEIP Guadalupe; los días 21 y 22 de noviembre en el Festival de Folclore y Diversidad Achocuir, en Galifa (Cartagena); y el 22 de noviembre con motivo del Día del Comercio Local en Las Torres de Cotillas.

También habrá puntos de recogida el 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en la plaza Circular de Murcia y en la plaza de España de Cartagena.

La Comisión Promotora ha animado a las familias, al alumnado, a los profesionales de la enseñanza y a la ciudadanía a participar en la campaña y ha recordado que, una vez reunidas las 10.000 firmas válidas, la propuesta deberá continuar su tramitación y debatirse en la Asamblea Regional.