Comienza la retirada de la inscripción de Primo de Rivera de la fachada de la Catedral de Murcia

Trabajos para eliminar la inscripción de Primo de Rivera de la Catedral de Murcia
Trabajos para eliminar la inscripción de Primo de Rivera de la Catedral de Murcia - EUROPA PRESS
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 17:32
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MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La retirada de la inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera grabada junto a la puerta de las Cadenas de la Catedral de Murcia, en la plaza de la Cruz, ha comenzado a realizarse esta semana. Para ello se ha instalado una lona que cubre el trabajo de los operarios que eliminan el grabado.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica incluyó esta inscripción donde puede leerse 'José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!' en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.

Según el informe, la inscripción "se encuentra en un lugar relevante del conjunto catedralicio, de alto valor simbólico para la ciudad de Murcia y especialmente visible". Estos elementos, continúa, "constituyen vestigios contrarios a los valores de la Memoria Democrática cuando cumplen una función de exaltación política, simbólica o ideología del régimen franquista".

De este modo, se decidió que "resulta contraria a la memoria democrática y que no concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes para su mantenimiento". Así, se le dieron de plazo tres meses al Obispado de Cartagena para su retirada que se cumplen este miércoles.

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