El Plan Industrial de la Región sitúa como estratégico el nuevo centro de formación de Fremm en Cartagena - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 considera estratégico el Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm), cuyas obras han comenzado este viernes en el polígono industrial Los Camachos de Cartagena. El proyecto, respaldado financieramente por la Comunidad, busca conectar la formación técnica especializada con las necesidades del tejido productivo y contribuir a generar empleo cualificado.

El acto de inicio de las obras ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el presidente de Fremm, Tomás Martínez. Vázquez ha destacado que el centro "permitirá dar respuesta a la creciente demanda de profesionales especializados de nuestra industria y ofrecer nuevas oportunidades laborales, preparando a los trabajadores para los retos tecnológicos y productivos del futuro".

Las instalaciones estarán orientadas a sectores estratégicos para la economía regional, como la defensa, la energía, la química y la logística, y dispondrán de aulas, talleres especializados y espacios de prácticas en ámbitos como la robótica, la automatización y las energías renovables. También incorporarán formación avanzada en digitalización industrial, automatización de procesos productivos y ciberseguridad aplicada a entornos industriales, según ha informado el Gobierno regional.

El Plan Industrial sitúa este proyecto como uno de los ejes de la futura Red Regional de Centros de Capacitación e Innovación Industrial, con la que se pretende responder a la demanda de trabajadores cualificados en sectores como la defensa, la energía, la química, la industria naval, el mueble y la alimentación. "La formación y el empleo deben avanzar de la mano. Esta industria debe generar oportunidades, atraer talento y permitir que nuestros profesionales puedan desarrollar su futuro laboral en la Región de Murcia", ha señalado el consejero.

En este contexto, el empleo industrial alcanzó los 102.900 ocupados durante el tercer trimestre del año, su máximo histórico, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La cifra supone 7.500 trabajadores más que en el trimestre anterior, cuando se contabilizaron 95.400.

Por otra parte, la Región lideró el crecimiento nacional del Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) durante los nueve primeros meses del año, con un incremento acumulado del 12,8%, frente al 5,6% de la media nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en septiembre, este indicador aumentó un 20,4% en términos interanuales en la Región, frente al 11,7% del conjunto del país. Este crecimiento fue el más elevado entre las comunidades uniprovinciales y el segundo mayor del conjunto autonómico, por detrás de Andalucía.