Comienzan las obras de renovación del firme en la carretera de Corvera

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, visitan las obras - CARM

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación del firme de la carretera de Corvera, en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, ya han comenzado, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendos comunicados de prensa.

La actuación, financiada con 107.000 euros por el Gobierno regional, consiste en la reposición de más de 6.400 metros cuadrados de firme con el objetivo de mejorar la comodidad en los desplazamientos de vecinos y usuarios de la zona.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, han visitado este martes el inicio de los trabajos.

Ortuño ha subrayado que "queremos que los ciudadanos cuenten con cada vez mejores servicios e infraestructuras, vivan donde vivan".

El proyecto forma parte del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos de la Comunidad para los años 2024 y 2025. Este programa, destinado específicamente a obras en las cuatro poblaciones de más de 50.000 habitantes de la Región --Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura-- ha incrementado sus fondos en un 50 por ciento respecto al anterior, pasando de 4 a 6 millones de euros.

En el caso del municipio de Murcia, la dotación ha ascendido durante los años 2024 y 2025 a 2.786.844 euros, lo que supone un aumento de 936.000 euros y un crecimiento del 50,6 por ciento respecto al periodo 2022-2023.

"El incremento presupuestario de este plan es un reflejo del compromiso del Gobierno regional con los municipios, porque más allá de los grandes proyectos también apostamos por actuaciones específicas, de menor coste pero con una rentabilidad social incuestionable", ha resaltado el consejero.

Por su parte, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha recordado que la actuación "redunda en una mayor seguridad y accesibilidad de vías, calles, caminos y carriles del municipio", y se enmarca en el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad.

La gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia en los procesos de contratación ha permitido que de los 31 proyectos iniciales previstos en el Plan se haya podido pasar a 44 intervenciones en total, gracias al ahorro conseguido en las correspondientes licitaciones.

Por tanto, se han ampliado las actuaciones de mejora en pedanías, incorporando nuevas reposiciones de firme, acondicionamiento de aceras y adecuación de infraestructuras básicas.

Algunos de los 13 proyectos complementarios que serán una realidad gracias a esos fondos adicionales son la reposición del asfalto en diferentes carriles de Rincón de Beniscornia, el acondicionamiento de un tramo de acera en la avenida Ciudad de Almería de La Purísima-Barriomar, o la mejora de arcenes y taludes en la carretera Avileses-Balsicas.

Ortuño ha insistido en que "este esfuerzo inversor de la Comunidad se complementa con el Plan de Obras y Servicios", que también ha aumentado un 50 por ciento y que financia obras de mejora en los 41 municipios de menos de 50.000 habitantes.