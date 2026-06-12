Comienzan los primeros sondeos del terreno de la futura estación subterránea de autobuses de El Carmen

Primeros sondeos del terreno de la futura estación subterránea de autobuses de El Carmen - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de investigación geotécnica del terreno sobre el que se levantará la futura estación subterránea de autobuses de El Carmen de Murcia comenzaron esta semana.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado que estos trabajos "constituyen un paso previo imprescindible para el desarrollo de la futura estación intermodal de El Carmen y para seguir avanzando en una de las principales infraestructuras previstas dentro de Conexión Sur".

CINCO SONDEOS PARA ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO

La campaña incluye cuatro sondeos mecánicos de reconocimiento con profundidades estimadas de entre 25 y 30 metros, además de un quinto sondeo de aproximadamente 12 metros en la zona donde se proyecta la futura rampa de acceso a la estación. Entre los de mayor longitud se incluye además un sondeo inclinado que permitirá estudiar las características del terreno situado bajo las actuales vías provisionales en superficie.

Los trabajos comprenden la realización de diferentes ensayos especializados, la extracción de muestras para su posterior análisis en laboratorio y la instalación de piezómetros que permitirán conocer el comportamiento de las aguas subterráneas, determinar el nivel freático y analizar posibles afecciones que deban tenerse en cuenta durante la ejecución de la infraestructura.

Toda la información obtenida quedará recogida en el correspondiente informe geotécnico, documento fundamental para la correcta definición técnica del proyecto. La información obtenida permitirá además definir las características de las futuras cimentaciones y adaptar el diseño de la infraestructura a las condiciones reales del terreno.

EL CARMEN, FUTURO EPICENTRO DE LA MOVILIDAD

La futura estación subterránea de autobuses forma parte de Conexión Sur un proyecto que está permitiendo convertir los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario en nuevas oportunidades para la movilidad, la regeneración urbana y la cohesión de la ciudad.

A los avances registrados en esta infraestructura se suman la adjudicación definitiva de las obras del futuro bulevar y la definición de la nueva plaza Central a través de la propuesta ganadora 'La Elíptica'.

La nueva infraestructura se ubicará junto a la estación ferroviaria de El Carmen y se integrará en el ámbito de la futura Plaza Central, configurando un gran espacio intermodal que concentrará los principales medios de transporte público.

La estación permitirá conectar en un mismo entorno los servicios ferroviarios de cercanías y alta velocidad, las líneas de autobús interurbano, el tranvía y el tranvibús, facilitando los desplazamientos y mejorando la conexión entre los distintos modos de transporte.

Asimismo, la estación contará con un acceso específico para autobuses desde la avenida Miguel Ángel Blanco, favoreciendo una conexión más directa con la red viaria principal y reduciendo el tráfico de paso por calles del entorno.

El proyecto de la nueva estación subterránea de autobuses tiene su origen en la propuesta impulsada por José Ballesta para situar la terminal junto a la estación ferroviaria de El Carmen y convertir este entorno en el gran nodo intermodal de transporte de la Región.

Además de reforzar las conexiones regionales y nacionales, la nueva infraestructura contribuirá a la renovación de este ámbito de la ciudad, aprovechando las oportunidades generadas por el soterramiento ferroviario.

El traslado de la actual estación de autobuses permitirá liberar el espacio que ocupa en el barrio de San Andrés y dotar a esta zona de nuevas actuaciones de regeneración urbana en este ámbito de la ciudad.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado que "estamos hablando de una infraestructura estratégica que transformará la movilidad de Murcia durante las próximas décadas. Estos trabajos previos demuestran que seguimos avanzando para convertir en realidad un proyecto llamado a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del municipio".