Las manifestaciones recorren la Región para reclamar vivienda digna, salarios justos y servicios públicos

Manifestación en el marco de la huelga general en Murcia- EUROPA PRESS

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las manifestaciones convocadas esta tarde en distintos municipios de la Región de Murcia en el marco de la huelga general han comenzado a las 19.00 horas en Murcia y Cartagena, así como en otros puntos del mapa regional, con reivindicaciones centradas en el acceso a una vivienda digna, la mejora de los salarios y la defensa de los servicios públicos.

En la capital murciana, la movilización se ha formado en la avenida de la Constitución. La convocatoria está respaldada por CCOO, UGT, STERM Intersindical, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda. El recorrido discurrirá por la Gran Vía, la plaza Martínez Tornel, el paseo Teniente Flomesta y la plaza de la Cruz Roja, hasta alcanzar la plaza de los Derechos LGTBI, frente al Puente de Hierro, donde está prevista la lectura de un manifiesto al término de la marcha.

En la convocatoria de Murcia, el portavoz del Sindicato de Vivienda de Murcia, Jorge Molina, ha calificado la jornada de "histórica" y ha destacado que, por primera vez, el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central en una huelga general. Según ha señalado, el movimiento por la vivienda ha impulsado la convocatoria junto a los sindicatos y ha defendido que la protesta supone el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones en el que también tendrá protagonismo la juventud. Asimismo, ha reclamado que se paralicen los desahucios de personas sin alternativa habitacional y ha advertido de que, "gobierne quien gobierne", la próxima legislatura "va a ser la legislatura de la vivienda".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Vivienda en Murcia, Paco Morote, ha calificado la jornada de "absolutamente histórica" y ha defendido que el acceso a una vivienda digna debe dejar de ser "un simple privilegio" para convertirse en un derecho efectivo, tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución. Morote ha asegurado que las organizaciones continuarán movilizándose hasta que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para garantizarlo y ha pedido a quienes tienen capacidad de decisión que "tomen nota" de las protestas, que, según ha destacado, se están reproduciendo en todo el país.

Asimismo, la secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, ha calificado la jornada de "histórica" y ha asegurado que las movilizaciones continuarán para reclamar el acceso a una vivienda digna, mejores condiciones laborales y salarios que permitan llegar a fin de mes. Fuentes ha señalado que la protesta es "el principio" de un camino que, según ha afirmado, pretende situar en el centro los problemas reales de la ciudadanía y ha destacado la respuesta de los participantes.

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, ha defendido que la movilización reclama viviendas accesibles, salarios justos y unos servicios públicos de calidad, al tiempo que ha advertido de que la protesta supone el inicio de una lucha que continuará hasta frenar los desahucios y la especulación inmobiliaria.

Por último, el portavoz STERM, Pablo Rodríguez, ha asegurado que la huelga responde a una reivindicación surgida de los movimientos por la vivienda y ha defendido que los sindicatos han atendido la llamada de estos colectivos para salir a la calle. Rodríguez ha destacado la participación de trabajadores y docentes para reclamar soluciones a la crisis de vivienda, recuperar poder adquisitivo, mejorar los salarios y garantizar unos servicios públicos de calidad.

En cuanto al resto de movilizaciones convocadas en la Región de Murcia, a la misma hora, en Cartagena, la manifestación ha partido de la plaza de España y recorrerá el paseo de Alfonso XIII hasta concluir frente a la Asamblea Regional.

Las movilizaciones tienen lugar, además, a dos días del inicio de la campaña electoral y en vísperas de que la Diputación Permanente del Congreso vuelva a votar este jueves los dos decretos leyes de vivienda.