Comienzan los trabajos preparatorios de la primera fase de recuperación del yacimiento de San Esteban

El proyecto de recuperación del yacimiento arqueológico de San Esteban continúa avanzando conforme al calendario previsto y esta semana han comenzado los trabajos preparatorios por parte de la empresa adjudicataria - CARM

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de recuperación del yacimiento arqueológico de San Esteban continúa avanzando conforme al calendario previsto y esta semana han comenzado los trabajos preparatorios por parte de la empresa adjudicataria.

Las actuaciones se centran en la implantación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la obra, incluyendo la instalación de las casetas de obra, el acopio inicial de materiales y la habilitación de los puntos de suministro de agua y electricidad.

Por su parte, el equipo de arqueólogos iniciará su intervención en los primeros días del mes de marzo, con la retirada de la grava y de los geotextiles que actualmente protegen las estructuras arqueológicas. Este avance marca el inicio efectivo de la primera fase del proyecto, que permitirá continuar con la recuperación y puesta en valor del arrabal andalusí de la Arrixaca.

Cuenta con un presupuesto total de 33 millones de euros, de los que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aporta el 50 por ciento; la Comunidad Autónoma, el 25 por ciento, y el Ayuntamiento de Murcia, el 25 por ciento. La inversión por parte de la Comunidad Autónoma asciende a 8,2 millones de euros.