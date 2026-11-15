Una competición de ciberseguridad formará a jóvenes talentos en la investigación de ataques informáticos

Imagen de 'Ciber Reto Integra 2026'. - CARM

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra, impulsa el 'Ciber Reto Integra 2026', una competición dirigida a estudiantes universitarios y de Formación Profesional de la Región de Murcia, que pondrá a prueba sus conocimientos y habilidades mediante la investigación de un ataque informático simulado contra una empresa industrial.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), contará con 83 participantes procedentes de la propia UPCT, Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), así como de diferentes centros de FP, a los que se les planteará un escenario ficticio inspirado en incidentes que pueden afectar a entornos industriales.

Los competidores deberán analizar evidencias digitales, identificar las técnicas utilizadas por los atacantes y reconstruir las distintas etapas del incidente para averiguar cómo se ha producido el ataque. Para ello, tendrán que resolver diferentes desafíos técnicos interrelacionados, cuya dificultad aumentará progresivamente.

La actividad se desarrollará mediante una plataforma especializada de entrenamiento en ciberseguridad, conocida como 'cyber range', que permitirá reproducir situaciones similares a las que afrontan los profesionales de este ámbito. Este planteamiento facilitará la participación de estudiantes con distintos niveles de conocimientos, desde FP hasta estudios universitarios avanzados.

"La ciberseguridad es uno de los ámbitos tecnológicos con mayor proyección y necesitamos profesionales preparados para hacer frente a las amenazas digitales. Con iniciativas como esta, queremos acercar a los jóvenes a los retos reales del sector y contribuir a que desarrollen las capacidades que demandan las empresas y las organizaciones", explicó el director general de Transformación Digital, Javier Martínez.

FASES DE LA COMPETICIÓN

El reto se llevará a cabo en dos fases: una primera online y una final presencial, en la que competirán los ocho equipos mejor clasificados. La primera fase se desarrollará los días 16 y 17 de noviembre.

Durante este periodo, los participantes deberán investigar el incidente y resolver los desafíos planteados, acumulando puntos en función de las pruebas superadas. Los ocho equipos mejor clasificados accederán a la final presencial, prevista para el 20 de noviembre en las instalaciones de la UPCT.

En esta última fase se enfrentarán a un reto avanzado relacionado con la seguridad de dispositivos electrónicos o la defensa de una instalación industrial simulada. La jornada concluirá con una explicación técnica del ataque y la entrega de premios a los tres mejores equipos, que recibirán 500, 300 y 200 euros, respectivamente.

"No se trata únicamente de adquirir conocimientos técnicos, sino de aprender a analizar problemas, investigar incidentes y trabajar en equipo. Queremos que los estudiantes puedan poner a prueba su talento en un entorno práctico y descubran las oportunidades profesionales que ofrece la ciberseguridad", destacó Martínez.

El 'Ciber Reto Integra 2026' busca despertar el interés de los jóvenes por la ciberseguridad y contribuir al desarrollo de competencias cada vez más demandadas por empresas y organizaciones.

A través de esta experiencia práctica, los estudiantes podrán familiarizarse con las metodologías de investigación de incidentes, el análisis de evidencias digitales y la protección de sistemas industriales. También podrán desarrollar habilidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

La competición se enmarca en las actuaciones del programa Ciberreg, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para fortalecer la ciberseguridad y promover el desarrollo de competencias digitales en la Región de Murcia.