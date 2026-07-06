La compraventa de vivienda cae un 19,8% en mayo en la Región, tercer mayor descenso por CCAA, según los Registradores

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MADRID/MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha situado como la tercera comunidad autónoma donde más ha caído la compraventa de viviendas durante el mes de mayo, tras registrar un descenso interanual del 19,8% en las operaciones exclusivas de este segmento.

Según el avance de la Estadística Registral Inmobiliaria publicado por el Colegio de Registradores de España, este desplome en la vivienda solo ha sido superado a nivel autonómico por Cantabria (-26,2%) e Islas Baleares (-21,4%).

Las compraventas totales de todo tipo de inmuebles en la Región también experimentaron una contracción del 11,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En términos absolutos, el número de transacciones sobre viviendas se redujo hasta las 1.953 operaciones (frente a las 2.435 anotadas en mayo de 2025), mientras que el volumen acumulado de fincas transferidas bajó a las 3.855 firmas (frente a las 4.375 de doce meses atrás).

En lo que respecta a la firma de nuevos créditos, el mercado hipotecario de la Región de Murcia replicó la misma tendencia a la baja. La constitución de hipotecas sobre viviendas sufrió un retroceso interanual del 13,9% tras formalizarse únicamente 1.154 contratos en mayo de 2026 frente a las 1.340 operaciones del periodo precedente.

En paralelo, las hipotecas sobre la totalidad de inmuebles en la Región mermaron un 8,9%, al caer de las 1.722 registradas en mayo del pasado año a las 1.569 operaciones de este último balance.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la compraventa de vivienda ha registrado en el mes de mayo un descenso del 7,6%, hasta una total de 61.140 operaciones, y suma cinco meses consecutivos de caídas.

Los datos provisionales muestran que durante el mes de mayo de 2026 se han registrado 119.000 compraventas de inmuebles, con un descenso del 4,9% respecto a mayo de 2025. De ellas, por encima de 61.000 han sido compraventas de vivienda, lo que supone a su vez un descenso del 7,6%.

Por su parte, las hipotecas han experimentado un incremento, al constituirse más de 54.700 hipotecas totales, un 2,1% más que el mismo mes del año pasado. Del total de hipotecas, 42.200 se han constituido sobre viviendas, lo que, en cambio, supone un ligero descenso del 0,5% interanual, primera caída en veintitrés meses.

Solo dos comunidades autónomas han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de mayo: Andalucía (4,7%) y Canarias (3,1%), mientras Ceuta se ha mantenido igual que en 2025. Por su parte, con los mayores descensos destacan Melilla (-34,7%), La Rioja (-22,7%), Navarra (-18,6%) y Cantabria (-15,3%).

En cuanto a las compraventas exclusivamente de vivienda, Andalucía (4,3%) ha sido la única comunidad en que se han incrementado, mientras que los mayores descensos, por encima del 15%, se han dado en Melilla (-31%), Cantabria (-26,2%), Baleares (-21,4%) y la Región de Murcia (-19,8%).

En términos absolutos, Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid han superado las 10.000 compraventas totales, con Andalucía alcanzando las 20.750. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía por encima de las 11.500 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en nueve comunidades y ciudades autónomas, en cinco de ellas a doble dígito. Los mayores incrementos se han podido observar en Navarra (24,8%), Ceuta y Extremadura (ambas con 24,6%), mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Melilla (-30%), Baleares (-20,8%) y Cantabria (-13,5%).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se han producido en seis comunidades, descendiendo en trece. Entre los mayores aumentos destacan Navarra (32,8 %), Ceuta (13,7%), y Canarias (13,3%), mientras que los descensos más acusados se han contabilizado en Melilla (-27%) y en Cantabria y Baleares (en ambos casos -20,8%).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han superado las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Andalucía con más de 9.600 en total, de las cuales en torno a 7.900 han sido sobre vivienda.