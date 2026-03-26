La compraventa de viviendas cae un 10,7% en enero en la Región de Murcia, según los notarios

Edificios en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 10,7% en enero en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 1.893 transacciones, según datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

Durante el primer mes de 2026, los precios bajaron un 0,4% en la Región, hasta los 1.139 euros por metro cuadrado, y los préstamos hipotecarios retrocedieron un 12,3%.

Por tipo de inmueble, en enero se produjeron 1.177 compraventas de pisos y 716 de viviendas unifamiliares.

El precio medio de los pisos aumentó un 17,9%, hasta alcanzar los 1.396 euros por metro cuadrado, y el de las unifamiliares cayó un 18,3% hasta los 894 euros.

Por su parte, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendió un 12,3%, hasta los 738.